النائب العام يتدخل.. مصريان يعتديان بكلب على طفل معاق ذهنيا (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابين يروعان طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام كلب بوليسي، غضبا واسعا في مصر، حتى تدخل النائب العام وقرر حبسهما.

بدأت القصة بنشر فيديو لمجموعة من الشباب في محافظة القليوبية شمالي مصر، يقومون بترك كلب يهاجم الطفل لإخافته فوق سطح أحد المنازل، مع تعالى الضحكات الساخرة من قبل الشباب وصراخ وبكاء الطفل.

وأثار الفيديو غضب العديد من الناشطين مطالبين بالتدخل الفوري من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حسبما ذكرت صحف محلية.

في مشهد مؤسف يدل علي عدم الانسانيه شابان يخيفان طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصه من خلال كلب بوليسي 🤔حسبي الله ونعم الوكيل فيكم لازم يتجابوا يتحاسبوا 👇👇 pic.twitter.com/kv4RZL54AX — صابرين صابرين (@bggUrL0VGgHdenq) May 29, 2020

وتمكنت السلطات من تحديد مكان الواقعة، حيث جري تحديد المتورطين فيها والقبض عليهما.

وذكرت صحيفة المصري اليوم (محلية) أن والد الطفل أكد أن الشبابين اللذين ظهرا في الفيديو، هما أبناء أخيه ولم يتهجما على نجله بالكلب كما تم الترويج للواقعة على مواقع التواصل، بل كانا يحالان تخويفه فقط حتى يبتعد عن الكلاب.

https://twitter.com/kadmalghdirawy/status/1266898357404008448?ref_src=twsrc%5Etfw

وأوضح الأب أن نجله الظاهر في الفيديو يدعى "علي" وعمره 13 سنة ويحب اللعب مع الكلاب، مشيرًا إلى أن الفيديو تم تصويره على سطح منزلهم والهدف منه تخويفه حتى يتعلم البعد عن الكلاب حتى لا تؤذيه.

وأضاف والد الطفل أن الهاتف الذي كان يحمل الفيديو سرق قبل 3 أشهر، وأن السارق هو من نشر الفيديو، لكنه لم ينشر الفيديو كاملًا، بل اقتطع هذا الجزء فقط، لهذا غضب الناس لأنهم لم يشاهدوا المقطع المصور بالكامل، الذي يوضح حقيقة أن ما حدث كان "هزار" وليس هجومًا أو اعتداءً على طفل بالكلب، حسبما ذكرت الصحيفة.

وقرر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، حبس الشابين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بنشرهما مقطعًا مصورًا من شأنه "الإساءة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريض به، والاعتداء بذلك على أحد المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما خصوصيته"، بحسب بيان.

وأفاد المجلس القومي للطفولة والأمومة، مكتب النائب العام بورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بشأن المقطع المذكور وما ترَدد حول تحديد محل الواقعة، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وبحسب البيان، فقد ورد إلى النيابة العامة تقرير من وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب أفادَ بأن ما تعرض إليه الطفل المجني عليه هو ترويع له، مما عرضه للرهبة والإساءة النفسية.

وطالبت الوحدة بإيداعه إحدى دور الرعاية الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لإهمال أسرته في رعايته، وعليه قررت النيابة العامة إيداع الطفل المجني عليه إحدى دور رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

https://twitter.com/saraa_yasser/status/1266551686849585160?ref_src=twsrc%5Etfw