المسجد النبوي يفتح أبوابه لجموع المصلين بعد غلقه لأكثر من شهرين (فيديو)

أعادت السلطات السعودية افتتاح المسجد النبوي الشريف للمصلين فجر اليوم بعد غلقه أمامهم بسبب انتشار فيروس كورونا.

و تداول المغردون مقاطع و صور لإعادة فتح المسجد النبوي و تطبيق الإجراءات الاحترازية، و قواعد التباعد الاجتماعي في الصلوات .

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة توافد المصلين، وكلمة إمام المسجد النبوي، و شعائر إقامة الصلاة بداخله، بعد إعادة فتح المسجد بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين.

كانت السلطات السعودية، أعلنت الجمعة، اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من اليوم الأحد.

وقالت: "بناءً على الموافقة الكريمة، يعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي، في ظل الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد".

وأوضحت أن الخطة تتضمن اقتصار فتح المسجد على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم، مع استمرار تعليق الدخول إلى الروضة الشريفة.

وأضافت أن الخطة تقوم أيضا على تفويج دخول المصلين إلى المسجد بما لا يزيد على 40% من طاقته الاستيعابية.

ولفتت رئاسة شؤون الحرمين إلى أنه تقرر كذلك رفع السجاد في التوسعات والساحات بشكل كامل، على أن تكون الصلاة على الرخام؛ بما يسهل من عملية تعقيمه بشكل دوري.

والخميس، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية استمرار تعليق العمرة والزيارة خلال الفترة الحالية، في قرار جاء بعد يوم من إعلان سلطات المملكة تخفيف قيود كورونا تدريجيا في مكة المكرمة بدءا من اليوم الأحد.

وأعلن الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي أمس السبت، وفاة 22 مصابا بفيروس كورونا ليصل عدد حالات الوفاة إلى 480 حالة.

كما أعلن عن تسجيل 1618 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات إلى 83384 حالة، مشيرا إلى تسجيل 1870 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 58883 حالة.

Alhamdulillah!!!

Opening the doors of the yards #المسجد_النبوي (The Prophets Masjid) Preparing to receive the worshipers for Fajr prayer. pic.twitter.com/Oe0o8hYKcC

— Boyi 🕊 (@abdulhaqboyi) May 31, 2020