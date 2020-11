أمريكا: حظر تجوال واعتقال المئات مع تصاعد الاحتجاجات على مقتل فلويد (فيديو)

باتت لوس أنغلوس وفيلادلفيا وأتلانتا من بين مدن أمريكية عدة أُعلِن فيها حظر للتجوال، السبت، في محاولة لوقف الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في أنحاء الولايات المتحدة.

كما فُرض حظر تجوال ليلي في ولاية كنتاكي، بما في ذلك لويزفيل، في وقت تشهد البلاد احتجاجات عنيفة وأعمال شغب عقب مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد بعدما قام شرطي بطرحه أرضًا وتثبيته لدقائق عدة بينما كان يضغط بركبته على رقبته حتى لفظ أنفاسه.

وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، بأعمال الشغب التي شهدتها مينيابوليس ليل الجمعة بعد مقتل جورج فلويد بأيدي الشرطة، معتبرًا أن ما شهدته هذه المدينة هو من صنع "لصوص وفوضويّين".

وقال ترمب في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، حيث كان يُتابع تحليق رائدي فضاء أمريكيين، إن "وفاة جورج فلويد في شوارع مينيابوليس مأساة خطيرة". لكنه أضاف أن ذكرى فلويد أساء إليها "مشاغبون ولصوص وفوضويون"، داعيًا إلى "المصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى".

وفي لوس أنغلوس، أطلق أفراد الشرطة الرصاص المطاطي خلال مواجهة مع متظاهرين أضرموا النار في سيارة للشرطة.

كما اشتبكت الشرطة مع متظاهرين في شيكاغو ونيويورك، حيث جرت عمليات اعتقال عدة.

وألقى ترمب باللوم على اليسار المتطرف في أعمال العنف، بما في ذلك أعمال النهب والحرق على نطاق واسع في مينيابوليس، قائلاً "لا يمكننا ويجب ألا نسمح لمجموعة صغيرة من المجرمين والمخربين بتدمير مدننا".

وشهدت الولايات المتحدة الجمعة إحدى أسوأ ليالي الاضطرابات الأهلية منذ عقود. وأُحرقت سياراتٌ ومراكز تابعة للشرطة في نيويورك ودالاس وأتلانتا وغيرها.

ودعا حاكم ولاية مينيسوتا السكان المحليين في مدينة مينيابوليس إلى البقاء في منازلهم حتى تتمكن السلطات من كشف ما يعتقد أنهم محرضون من خارج الولاية يتطلعون إلى نشر "الإرهاب والدمار".

وقال خلال مؤتمر صحفى مساء السبت "هؤلاء ليسوا جيراننا. يا سكان مينيسوتا يجب أن تبقوا في أماكنكم الليلة".

وأوضح أن الطرق السريعة الرئيسية مغلقة، وستسعى السلطات إلى "إعادة النظام إلى شوارعنا".

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على ما يقرب من1400 شخص في 17 مدينة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء السبت. ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي للمعتقلين أكبر مع استمرار الاحتجاجات.

وأعلنت شرطة لوس أنغلوس أنها ألقت القبض على 533 شخصا خلال الاحتجاجات، وتم الإفراج عنهم جميعا لاحقا باستثناء 18 شخصا، بحسب مايكل تشان، المتحدث باسم دائرة شرطة لوس أنغلوس. وقال تشان إن ستة ضباط أصيبوا خلال الاضطرابات.

ومن بين التهم التي تم القبض على هؤلاء بموجبها، السطو والنهب وانتهاك المراقبة والاعتداء على ضباط شرطة والشروع في القتل.

وفي نيويورك، أعرب عمدة المدينة، بيل دي بلاسيو، عن دعمه لإجراءات إدارة شرطة نيويورك بعد أن أظهر مقطع فيديو مركبة تابعة لشرطة المدينة وهي تقتحم تجمعات متظاهرين كانوا يطوقونها.

وقال دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي مساء السبت "من الواضح أن نوعا مختلفًا من المحتجين قد ظهروا هنا وهم يحاولون إيذاء ضباط الشرطة ومحاولة تدمير مركباتهم".

وتابع "أتمنى لو وجد الضابط نهجا مختلفا"، لكنه أنحى باللائمة على المتظاهرين الذين قاموا في البداية بتطويق المركبة والبدء في مهاجمتها.

وأضاف دي بلاسيو إن هذا "وضع مستحيل على الإطلاق" وكان على ضابط الشرطة أن يلوذ بالفرار.

https://twitter.com/PlastikMonster/status/1266920487336067075?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلن عمدة مدينة ناشفيل مساء السبت حالة الطوارئ في عاصمة ولاية تينيسي بعد أن أضرم المحتجون النار في مبنى محكمة.

وقال جون كوبر عمدة مدينة ناشفيل قبل إعلان حالة الطوارئ المدنية: "كانت مسيرة عصر اليوم من أجل جورج فلويد والعدالة العرقية سلمية. وأنا حضرت واستمعت"، مضيفا "لا يمكننا أن ندع رسالة الإصلاح اليوم تنحدر إلى مزيد من العنف. إذا كنت تتعمد الحاق الضرر بمدينتنا، اذهب إلى منزلك".

وقال حاكم الولاية بيل لي إنه أمر الحرس الوطني "بالتعبئة في استجابة للاحتجاجات التي اتخذت الآن منعطفا عنيفا غير قانوني في ناشفيل" بناء على طلب العمدة.

وقالت إدارة الشرطة في ناشفيل إنها أطلقت الغاز "لحماية المبنى بعد أن أحرقه المتظاهرون" قبل أن يبدأ حظر التجوال.

— İnsan Hakları | Human Rights (@avmzffr) May 30, 2020

Who is this serving?

Who is this protecting? pic.twitter.com/IK8DkwLLUT

— jordan (@JordanUhl) May 31, 2020