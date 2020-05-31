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سياسة

أبوظبي تعلن حظر تنقل شامل منها وإليها وبين مدنها.. ماذا حدث؟

31/5/2020

قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبو ظبي، وهي الأكبر في الإمارات العربية المتحدة، إن الإمارة أعلنت حظرا لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسية اعتبارا من الثلاثاء.

وأضاف المكتب على تويتر أن القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي تعلن مع شرطة أبو ظبي ودائرة الصحة- أبو ظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبو ظبي والعين والظفرة) اعتبارا من يوم الثلاثاء 2 من يونيو/حزيران لمدة أسبوع".

وأضاف أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجوال الليلي الساري بالفعل.

وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة، إنها سجلت وفاتين و661 إصابة، إضافة إلى تعافي 386 مريضا.

وأشارت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34 ألفا و557، بينها 264 وفاة، و17 ألفا و932 حالة تعافٍ.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و210 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 372 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و770 ألفا، وفق "worldometer".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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