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نتائج "مشجعة" لعقار يعالج أمراض الروماتيزم في محاربة كورونا

30/5/2020

قالت دراسة فرنسية إن التجارب على عقار "أناكينرا" المخصص لأمراض الروماتيزم، أظهرت نتائج "مشجعة" في معالجة الأشكال الحادة من كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأشارت النتائج إلى أن العقار أدى إلى خفض خطر الوفاة وتقليل الحاجة الى وضع جهاز تنفس اصطناعي في العناية المركزة.

ووفقا للفريق الطبي المؤلف من مستشفى باري سان جوزيف "تم حقن 52 مريضا، يعانون من شكل حاد من كوفيد-19، بالعقار تحت الجلد لمدة 10 أيام، ما أدى إلى انخفاض في خطر الوفاة والحد من الانتقال إلى العناية المركزة لتلقي مساعدة في التنفس عن طريق الأجهزة الاصطناعية".

وتم نقل ربع المرضى الذين عولجوا بالأناكينرا إلى العناية المركزة أو توفوا مقارنة بنحو 73 في المئة ممن لم يتلقوا هذا العلاج.

وشارك في الدراسة 44 مريضا عولجوا في السابق في المؤسسة نفسها لمقارنة النتائج.

ولوحظ انخفاض سريع في متطلبات الأكسجين بعد سبعة أيام من العلاج لدى المجموعة التي تلقت العقار.

وكتب الطبيب المتخصص في أمراض الروماتيزم راندي كرون من جامعة ألاباما في الدراسة المنشورة في مجلة "ذي لانسيت روماتولوجي"، "الانخفاض الكبير في معدل الوفيات المرتبط باستخدام (الأناكينرا) لدى المصابين بكوفيد-19 في هذه الدراسة أمر مشجع في هذه الأوقات".

وقال كرون "لكن هذه الدراسة تقدم أكثر الأدلة إقناعا حتى الآن على أن (الأناكينرا) قد يفيد المرضى الذين يعانون من متلازمة العاصفة السيتوكينية المرتبطة بكوفيد-19".

وتابع "في انتظار نتائج التجارب، يعطي (الأناكينرا) أملا للمتضررين بشدة من الوباء".

والهدف من استخدام العقار هو منع حدوث "عاصفة السيتوكين" التي يهاجم فيها الجسم نفسه والتي قد تحصل في ظل التهاب رئوي حاد قد يسببه كوفيد-19، ما يؤدي إلى قصور خطر في الجهاز التنفسي. وهي حالة تتوقف فيها الرئتان عن إنتاج الأكسجين الكافي للأعضاء الحيوية ما يتطلب مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعية.

كما أظهرت حالات عدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، بينها واحدة في إيطاليا، تحسنا بعد تلقي أصحابها عقار "أناكينرا".

المصدر : الفرنسية
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