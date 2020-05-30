مصر: مقتل ضابطين وعدد من الجنود في تفجير وسط سيناء

أعلن الجيش المصري اليوم السبت مقتل وإصابة 5 عسكريين بينهم ضابطان خلال عمليات قتالية في شمال سيناء.

وذكر الجيش إن "19 من العناصر التكفيرية قتلوا خلال العمليات القتالية بمناطق متفرقة في شمال سيناء".

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن تفجيرا استهدف آلية عسكرية ضمن حملة انطلقت، اليوم السبت، في منطقة المغارة بوسط سيناء، ما نجم عنه مقتل ضابطين وثلاثة مجندين، فضلًا عن وفاة آخريْن متأثريْن بجراحهما.

ومن بين القتلى الضابط مقدم أركان حرب محمد فضل، من قوة الدفعة 95 حربية وقائد الكتيبة 269 في سلاح المشاة، والملازم أول إبراهيم رأفت سالم الشربيني، من قوة الكتيبة 110 حربية، والمجند أحمد أسامة السيد، ومساعد أول محمد عبد الحميد.

وكانت الحملة العسكرية المشتركة بين الجيش المصري والقبائل قد وسّعت، اليوم السبت، هجماتها على تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك في مناطق وسط سيناء، علاوة على مدينة رفح شمالي المحافظة.

#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة تواصل ضرباتها المتلاحقة للعناصر التكفيرية بشمال سيناء pic.twitter.com/FIAXL4NCQj — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) May 30, 2020

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، السبت الماضي، مقتل 21 شخصًا في تبادل لإطلاق النار بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسؤوليته عنه.

وبين الحين والآخر، يعلن الأمن المصري مقتل عدد من المسلحين شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/شباط 2018، في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها ولاية سيناء.

اقرأ أيضًا:

الداخلية المصرية تعلن مقتل 21 شخصا في سيناء

مصر: مقتل 9 جنود وضابط في تفجير عبوة ناسفة بسيناء

أحد ضحايا تفجير سيناء: "عشت محاربا وسأموت بطلا" ومصريون يتفاعلون

الداخلية المصرية تحذف صورا قديمة زعمت أنها لأشخاص قتلتهم في سيناء (فيديو)

الداخلية المصرية تنفي صحة بيان نشرته على صفحتها الرسمية.. ما القصة؟

"تنظيم الدولة" يذبح شابين في سيناء بدعوى التعاون مع الأمن المصري

مقتل عميد في الجيش المصري ومرافقه بتفجير في شمال سيناء

"اتهم ابن تيمية بالإرهاب".. مسلسل "الاختيار" يثير الجدل من جديد

سخرية من مبالغة ممثل مصري في أداء دور "الإرهابي" بمسلسل "الاختيار"

شاهد: ممثل مصري يثير سخرية بعد فيديو يمجد فيه الجيش من مطبخ منزله