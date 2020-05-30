مصر: اعتقال نجل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل

أفادت منظمات حقوقية ونشطاء أن سلطات الأمن المصرية اعتقلت نجل الشيخ البارز والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل والمعتقل منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.

وقالت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية إن قوات الأمن اعتقلت البراء حازم صلاح أبو إسماعيل.

وأضافت أن قوة تابعة لوزارة الداخلية اعتقلته صباح اليوم السبت بعد اقتحام منزله وتفتيشه من دون إبراز أي مستند قانوني، ليتم اقتياده إلى مقر احتجاز غير معلوم حتى الآن.

وسارعت سلطات الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي إلى اعتقال الشيخ أبو إسماعيل الذي كان يحظى بشعبية جارفة وسط الإسلاميين، ووضعته في ظروف سجن سيئة وحبس منفرد منذ اعتقاله.

مصر: اعتقال البراء ابن المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح ابو اسماعيل. حيث قامت قوة تابعة لوزارة الداخلية باعتقاله صباح اليوم الموافق 30 مايو بعد اقتحام منزله وتفتيشه بدون إبراز أي مستند قانوني، ليتم اقتياده إلى مقر احتجاز غير معلوم حتى الآن. pic.twitter.com/x9h7OvSOIf — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) May 30, 2020