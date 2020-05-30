قطر تسجل أعلى معدل يومي للمتعافين من كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 5235 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال يوم واحد، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 25839 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 2355 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 55262 حالة.

ولفتت إلى فحص 5091 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 217 ألفا و988 شخصا.

وأوضحت الوزارة لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 36 حالة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/PZXzOlZxfQ — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) May 30, 2020

كما سجلت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إدخال 18 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 217 حالة.

ونوهت الوزارة إلى أن سبب الزيادة الكبيرة في عدد المتعافين يعود غلى تطبيق آخر التوصيات العالمية فيما يتعلق بمعايير التعافي من الإصابة بكوفيد-١٩ والتي تم اعتمادها من قبل وزارة الصحة العامة.

ونوهت الوزارة أن الاصابات بين المواطنين والمقيمين تضاعفت نتيجة العدوى التي انتقلت بين الأفراد بسبب التجمعات العائلية والتزاور بين الأصدقاء والأسر الممتدة وتجاهلهم الاجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية بالدولة وأهمها البقاء في المنزل وعدم التزاور والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ونوهت الوزارة إلى أن قطر دخلت حاليا مرحلة ذروة تفشي الفيروس والتي تشهد ارتفاعاً في عدد الاصابات المسجلة يوميا، ولذلك فإنه من الضروري التقيّد أكثر من أي وقت مضى بالتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها.

كما أكدت الوزارة على أهمية أن يقوم كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وأفراد أسرهم باتباع سبل واجراءات الوقاية المشددة لتقليل فرص خطر الإصابة بالفيروس.

أكثر القوانين صرامة

وفرضت قطر أشد العقوبات على مستوى العالم في حال عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة وسط حملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقرّرت الحكومة القطرية "إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة".

وجاء في قرار الحكومة أنّه في حالة عدم الالتزام، تطبّق على المخالف "العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال (نحو 55 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين".