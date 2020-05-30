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سياسة|مصر

فقد أمه وأبناءه الأربعة في دقائق.. حريق يلتهم شقة طبيب مصري

شقة الطبيب التي وقع فيها الحريق المأساوي
شقة الطبيب التي وقع فيها الحريق المأساوي
30/5/2020

أودى حريق بحياة 4 أطفال مصريين وجدتهم، أمس الجمعة، بعدما اندلع حريق في شقتهم السكنية بالطابق الثالث في حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بحريق ضخم اندلع في شقة يمتلكها طبيب بشري، وعلى إثر ذلك انتقلت قوات الحماية المدينة مع رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان اندلاع الحريق.

وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق الناتج عن تماس كهربائي أسفر عن مصرع 4 أطفال وجدتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان الطبيب وزوجته نائمين داخل إحدى الغرف، بينما كانت والدته مستغرقة في النوم في غرفة مجاورة، وفي الغرفة الأخيرة كان 4 من أولاده مستغرقين كذلك في النوم.

ثم وقع انفجار في لوحة الكهرباء بصالة الشقة، وسرعان ما اندلعت ألسنة اللهب في محتويات المكان وتصاعد بكثافة من الشرفة، وسرعان ما بدأ الصراخ وهرول الطبيب وزوجته لطرق أبواب الجيران لمساعدتهم.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق خلال 15 دقيقة لكن لم تنج الأم ولا أحفادها من الحادث المروع الذي أتلف محتويات الشقة بالكامل، فكانت جثث الأطفال متفحمة نتيجة اندلاع النيران فيهم، بينما لفظت الجدة أنفاسها الأخيرة نتيجة الاختناق.

وكانت آخر كلمات الأطفال لوالديهم "الحقونا إحنا بنموت.. الحقنا يابابا.. الحقينا يا ماما"، بينما أظهر مقطع متداول لحظة انهيار الأب عقب وقوع الحريق.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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