طائرة تركية تزود إحدى طائرات الناتو بالوقود في الجو (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع التركية تسجيلا لتزويدها طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالوقود فوق الأجواء الرومانية في إطار التضامن داخل حلف الناتو، حسب وصفهم.

وأظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع التركية عبر تويتر، تزويد طائرة الناتو بالوقود في الجو بواسطة طائرة ناقلة تابعة لسلاح الجو التركي وذلك في المجال الجوي الروماني، كعلامة على التضامن داخل حلف الناتو.

NATO AWACS aircraft was refueled in flight by Turkish Air Force tanker aircraft in Romanian airspace as a sign of solidarity within the NATO alliance. https://t.co/7oW9g0QVSR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2020

تركيا والناتو

في العام 1952 حصلت تركيا على عضوية حلف الناتو الذي يعتبر منظمة عسكرية دولية تأسست عام 1949م بناءً على معاهدة شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن في 4 أبريل/نيسان 1949.

وكانت تركيا الدولة الـ13 في ترتيب الدول المؤسسة للحلف الذي يعد بمثابة نظام للدفاع الجماعي تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم من قبل أطراف خارجية.

تعتبر تركيا من الأعضاء المحوريين في حلف شمال الأطلسي، وتمتلك تركيا ثاني أكبر جيش بالناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية.