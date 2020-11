طائرة تركية تزود إحدى طائرات الناتو بالوقود في الجو (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع التركية تسجيلا لتزويدها طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالوقود فوق الأجواء الرومانية في إطار التضامن داخل حلف الناتو، حسب وصفهم.

وأظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع التركية عبر تويتر، تزويد طائرة الناتو بالوقود في الجو بواسطة طائرة ناقلة تابعة لسلاح الجو التركي وذلك في المجال الجوي الروماني، كعلامة على التضامن داخل حلف الناتو.

NATO AWACS aircraft was refueled in flight by Turkish Air Force tanker aircraft in Romanian airspace as a sign of solidarity within the NATO alliance. https://t.co/7oW9g0QVSR

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2020