تقرير: ابن سلمان أنفق نحو 70 ألف دولار في لعبة إلكترونية

كشف موقع متخصص في ألعاب الإنترنت، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرف نحو 70 ألف دولار خلال 3 سنوات، في لعبة تشاركية على الإنترنت، بينها 6 آلاف دولار هذا العام.

وأوضح موقع (دوت سبورتس) أن ابن سلمان أنفق أكثر 6 آلاف دولار من هذا المبلغ في عام 2020 في لعبة دوتا 2 (DOTA 2) التشاركية على الإنترنت، و42.100 دولار في 2018.

وكتب الصحفي الرياضي والمحلل (كايل مايكل) أن " الملوك ينفقون بشكل ملكي على Battle Pass الجديد".

وقال" عندما يتحدث الناس عن مصطلح الحيتان في الألعاب ، فإنهم عادة ما يشيرون إلى اللاعبين الذين ينفقون مبلغا مجنونا من المال في لعبة واحدة".

وأضاف" في حالة Dota 2 ، أحد أكبر المنفقين هو محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، الذي أنفق بالفعل أكثر من 6000 دولار على بطاقة Battle 2020 الدولية.

كشف موقع متخصص في ألعاب الإنترنت صرف ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" ما يناهز 70 ألف دولار خلال 3 سنوات للمشاركة في لعبة "Battle Pass" التشاركية على الإنترنتhttps://t.co/U22RbbH3s1 — الخليج الجديد – ميديا (@NewKhalij) May 30, 2020

وقال مع هذا المستوى من الإنفاق ووقت لعبه المستمر في اللعبة ، قام بالفعل بتسوية حسابه،باسم "Purrrrrfect Devil Angel Yukeo" إلى المستوى 14430 في أربعة أيام فقط.. هذا أعلى بأكثر من 4000 مستوى قبل اللاعب صاحب المركز الثاني، مع تقدم 1500 دولار في المجموع أيضا".

وأوضح" هذا ليس شيئا جديدا بالنسبة له، إذ إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية أنفق مبلغا إجماليا قدره 69494 دولارا على "Battle Pass" وحدها، منها 42100 دولارا عام 2018."

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرف خلال ٣ سنوات ٧٠ الف دولار على لعبة Battle Pass التشاركية على الانترنت. يعرف عنه شغفه بالالعاب الالكترونية وخاض ١٠ الاف شوط منذ ٢٠١١ فاز في ٥١٪ منها – موقع دوت المتخصص بالعاب الانترنت eSport pic.twitter.com/kV62pxe0tr — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) May 30, 2020

وأشار إلى أنه كان نشطًا منذ عام 2011 ولعب أكثر من 10000 مباراة في Dota ، بإجمالي 5772 / 5467 وسجل فوز/ خسارة – بمعدل فوز 51 بالمائة.

وأوضح أن أوقات لعبه لا يمكن تحديدها على نحو دقيق، ولكن في آخر وقت تم تسجيله، كان قد لعب 9046 ساعة في Dota ، إلى جانب ما يقرب من 550 ساعة في لعبة Team Fortress 2.

وأكد المحلل الرياضي" أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن التشكيك فيها بشأن الأمير السعودي ، لكن استعداده لإنفاق الأموال على لعبة دوتا أمر لا جدال فيه".

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرف خلال ٣ سنوات ٧٠ الف دولار على لعبة Battle Pass التشاركية على الانترنت. يعرف عنه شغفه بالالعاب الالكترونية وخاض ١٠ الاف شوط منذ ٢٠١١ فاز في ٥١٪ منها – موقع دوت المتخصص بالعاب الانترنت eSport pic.twitter.com/uV5HzJ5i5c — الناشط السياسي سجاد ابن الشيخ (@P8Ugv) May 30, 2020

المغردون ينتقدون

وتداول ناشطون صورا لحساب ولي العهد الذي يحمل اسما مستعارا بعنوان "عبدالله السعود" واشتراكه في اللعبة منذ سبتمبر/أيلول 2011.

كما تداولوا صورا لمشاركة الحساب في اللعبة، التي خاض فيها ابن سلمان 10 آلاف شوط، منذ 2011، فاز في 51% منها، حسب موقع "دوت"، الذي لم يوضح كيف تأكد من أن هذا الحساب يخص "بن سلمان".

ولفت الناشطون إلى أن ابن سلمان شغوف بالألعاب الإلكترونية، في حين قال آخرون إن اللاعب المشار إليه مشهور في مجتمع اللعبة والشائعات عليه كثيرة.