ترمب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لرحبت بهم الكلاب

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت، بطريقة تعامل جهاز الخدمة السرية مع المتظاهرين أمام البيت الأبيض الليلة الماضية، على خلفية مقتل رجل أسود في مدينة مينيابوليس.

وقال ترمب عن المتظاهرين: "لو تسللوا إلى مقر الرئاسة؛ لواجهوا أكثر الكلاب شراسة".

وذكر ترمب، في سلسلة تغريدات على تويتر، أن عناصر الخدمة السرية (المعنية بحماية كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية) أدوا "عملًا جيدًا"، مضيفًا أنهم "لم يظهروا مهنيتهم التامة فحسب، بل وكانوا رائعين".

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

….good practice.” As you saw last night, they were very cool & very professional. Never let it get out of hand. Thank you! On the bad side, the D.C. Mayor, @MurielBowser, who is always looking for money & help, wouldn’t let the D.C. Police get involved. “Not their job.” Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

وأشاد ترمب بكيفية استبدال الخدمة السرية عناصرها في الخط الأمامي أمام المتظاهرين، مشيرًا إلى أن حشد المتظاهرين كان كبيرًا ومنظَّمًا بشكل مهني، غير أنهم لم يستطيعوا الاقتراب من سياج البيت الأبيض.

President @realDonaldTrump says violence must stop so Americans can honor the memory of #GeorgeFloyd pic.twitter.com/fXdVlAzaEE — Team Trump (@TeamTrump) May 30, 2020

80% of the RIOTERS in Minneapolis last night were from OUT OF STATE. They are harming businesses (especially African American small businesses), homes, and the community of good, hardworking Minneapolis residents who want peace, equality, and to provide for their families. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

وتابع: "لو تمكنوا من ذلك، كانت سترحب بهم أكثر الكلاب شراسةً وأكثر الأسلحة رعبًا، وكان هؤلاء الناس سيصابون بجروح بليغة على الأقل، وكان كثير من عناصر الخدمة السرية في الانتظار مستعدين للتصرف".

….have been greeted with the most vicious dogs, and most ominous weapons, I have ever seen. That’s when people would have been really badly hurt, at least. Many Secret Service agents just waiting for action. “We put the young ones on the front line, sir, they love it, and…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

وحول المتظاهرين، غرد ترمب "هذه مجموعات منظَّمة لا علاقة لها بمقتل جورج فلويد، محزن"، وفي تغريدة أخرى، انتقد ترمب عمدة واشنطن الديمقراطية موريل باوزر، قائلا: "إنها تبحث دائمًا عن الأموال والمساعدة، لكنها لم تسمح لشرطة المدينة بالتدخل بدعوى أن هذه ليست مهمتهم".

These are “Organized Groups” that have nothing to do with George Floyd. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

يأتي ذلك في أعقاب موجة مظاهرات شعبية غاضبة تمر بها مدن أمريكية، إثر مقتل شاب من ذوي البشرة السمراء أثناء توقيفه في مدينة مينيابوليس، جراء استخدام عناصر الشرطة القوة المفرطة.

وتظاهر مئات الأشخاص، مساء الجمعة، خارج البيت الأبيض تعبيرًا عن غضبهم بعد مقتل جورج فلويد.

ووُجّهت إلى الشرطي الأمريكي ديريك شوفين، الذي ركع على رقبة فلويد حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، تُهمة القتل غير المتعمّد.

وفُرض حظر تجوّل، أمس الجمعة، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية وحتى صباح الإثنين المقبل؛ لإعادة الهدوء إلى المنطقة بعد اضطرابات أعقبت مقتل فلويد.

وخلال تجمّعهم أمام البيت الأبيض، طالب المتظاهرون بـ"العدالة لجورج فلويد"، ملوّحين بشعارات بينها "توقّفوا عن قتلِنا" و"حياة السود مهمّة".

وقالت عائلة فلويد في بيان إنّها تريد توجيه "تُهمة القتل العمد مع سبق الإصرار" لذلك الشرطيّ، وأضافت "نريد أن نرى اعتقال عناصر (الشرطة) الآخرين (المتورّطين)" في القضيّة.

