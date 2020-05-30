السوري الذي فضح فبركة "العربية": فوجئت بخبر مقتلي في ليبيا (فيديو)

أجرت قناة الجزيرة مباشر لقاءً مع " الطفل السوري" الذي ذكرت قناة العربية السعودية أنه قتل في ليبيا، وأذاعت الخبر ونشرته على موقعها الإلكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأذاعت قناة العربية الخبر كما نشرته على موقعها الإلكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن القناة قامت لاحقًا بحذف التغريدة بعدما تبين عدم صدقية الخبر.

وأجرت قناة الجزيرة مباشر مقابلة مع الشاب السوري إبراهيم ريا، الذي زعمت العربية أنه طفل وأنه قتل في ليبيا.

وقال ريا" إنه كان في الجبهات في إدلب وإنه عندما عاد إلى المنزل تفاجأ بخبر " مقتله في ليبيا" كما وصلته تساؤلات عديدة من أهله وأقاربه يسألون عن صحته بعد سماع خبر وفاته في ليبيا.

وأضاف أنه مقاتل في صفوف صقور الشمال في الجيش الوطني الحر، وأنه من مواليد 1999 وليس طفلًا كما زعمت قناة العربية، وأنه لم يخرج من إدلب منذ 9 سنوات.

خلفيات الخبر

كانت قناة العربية السعودية التي تبث من الإمارات، نشرت خبرا عن مقتل طفل سوري في ليبيا ، ونقلت العربية، عن وسائل إعلام (لم تسمها) أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل فقر أسرة طفل سوري يدعى "إبراهيم ريا" وأرسله للقتال بين صفوف "مرتزقته" السوريين في ليبيا؛ إلا أن القناة قامت في وقت لاحق بحذف التغريدة التي أفادت بمقتل الطفل السوري في ليبيا.

كما أفاد تقرير إخباري منشور على موقع "العربية نت" بوفاة الطفل خلال مشاركته في معارك العاصمة الليبية طرابلس إلى جانب ما أسمتها "مليشيات الوفاق" المدعومة من أنقرة ضد ما وصفته بـ"الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

ريا في إدلب

وتحققت وحدة التحقيق والرصد بـ "الجزيرة مباشر" من القصة وتبين لها أن إبراهيم ريا شاب سوري يبلغ من العمر (20 عامًا) من ريف إدلب الشمالي، وأنه ما زال على قيد الحياة.

كما أن الشاب ينخرط ضمن مقاتلي لواء صقور الشمال المتمركزة في ريف حلب الشمالي، ولم يغادر سوريا منذ ٩ سنوات.

من جانبه نشر لواء صقور الشمال فيديو يتحدث فيه إبراهيم ريا نافيا ما نشرته قناة العربية وأن كل ماورد في تقريرها الإخباري عارٍ عن الصحة.

وكانت صحيفة الدستور المصرية (خاصة، مقربة من النظام ويرأس تحريرها محمد الباز) قد نشرت تقريرا يفيد أيضا بمقتل الطفل ضمن ما أسمته مليشيات تركيا التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا).

وتشن مليشيا حفتر منذ 4 من أبريل/ نيسان 2019.. بدعم من دول عربية وأوربية هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) أدى لسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

وتكبد حفتر خسائر فادحة، في محاور جنوبي طرابلس، وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب) وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

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