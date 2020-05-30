إصابات كورونا تتجاوز 6 ملايين.. وخطة لفتح المسجد النبوي تدريجيا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، فجر السبت، حاجز الست ملايين شخص، وأعلنت السلطات السعودية، الجمعة، اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من الأحد.

ووفق معطيات موقع ورلدو ميتر الإلكتروني، سجل عدد المصابين بالفيروس 6 ملايين و25 ألفًا، و545 شخصًا، فيما وصل عدد المتعافين إلى مليونين و655 ألفًا و719 متعافٍ.

أما إجمالي الوفيات حول العالم فسجل بحسب المصدر ذاته، 366 ألفًا و401 شخص.

أمريكا الأولى عالميا

وحلت الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات، حيث بلغت مليونًا، و793 ألفا و117 إصابة، تبعتها في المرتبة الثانية البرازيل بـ 468 ألفا و338.

وجاءت روسيا ثالثة بـ 387 ألفا و623، وإسبانيا رابعة بـ 285 ألفا و644، وبريطانيا خامسة بـ 271 ألفا و222 إصابة.

ومن حيث الوفيات أيضًا تصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ 104 آلاف و531 وفاة، تلتها بريطانيا بـ 38 ألفًا و161، ثم إيطاليا بـ 33 ألفًا و229، وفرنسا بـ 28 ألفًا و714، والبرازيل بـ 27 ألفًا و944، وإسبانيا بـ 27 ألفًا و121 وفاة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي ظهر الفيروس في مدينة ووهان بمقاطعة خوبي بالصين، ليتفشى كجائحة في قرابة 200 بلد وإقليم بالعالم.

فتح المسجد النبوي تدريجيا

وبعد إغلاق دام أكثر من شهرين أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من الأحد.

جاء ذلك في تغريدات نشرتها رئاسة شؤون الحرمين، على تويتر.

وقالت: "بناءً على الموافقة الكريمة، يعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي، في ظل الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد".

وأوضحت أن الخطة تتضمن اقتصار فتح المسجد على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم، مع استمرار تعليق الدخول إلى الروضة الشريفة.

وأضافت أن الخطة تقوم أيضا على تفويج دخول المصلين إلى المسجد بما لا يزيد عن 40 بالمئة من طاقته الاستيعابية.

بناءً على الموافقة الكريمة، الرئيس العام يعتمد خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتباراً من يوم الأحد ١٤٤١/١٠/٨#رئاسة_شؤون_الحرمين #المسجد_النبوي#نعود_بحذر pic.twitter.com/K8JubICEc5 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 29, 2020

ولفتت رئاسة شؤون الحرمين إلى أنه تقرر كذلك رفع السجاد في التوسعات والساحات بشكل كامل، على أن تكون الصلاة على الرخام؛ بما يسهل من عملية تعقيمه بشكل دوري.

والخميس، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية استمرار تعليق العمرة والزيارة خلال الفترة الحالية، في قرار جاء بعد يوم من إعلان سلطات المملكة تخفيف قيود كورونا تدريجيا في مكة المكرمة بدءا من الأحد المقبل.

وحتى الجمعة، سجلت السعودية 81 ألفًا و766 إصابة بوباء كورونا، بينها 458 وفاة، و57 ألفًا و13 حالة تعاف.