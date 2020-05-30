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سياسة

إسرائيل تقتل طالبا أعزل من ذوي الاحتياجات في القدس المحتلة (فيديو)

30/5/2020

قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، طالباً فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة، في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام، إن شابا من سكّان القدس استشهد برصاص شرطة الاحتلال، صباح السبت، بادعاء حمله جسمًا مشبوهًا بمنطقة باب الأسباط، الأمر الذي نفاه سكّان المكان مشيرين إلى أنّ "الشرطة الإسرائيلية أعدمت الشاب ميدانيًا".

https://twitter.com/pal10ps/status/1266645253613813760?ref_src=twsrc%5Etfw

 

وقال سكان من القدس، صباح السبت، إنّه "تم إطلاق النار على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل شرطة الاحتلال عند باب الأسباط.

وأوضحوا أن الشاب واسمه إياد الحلاق، من طلاب مدرسة البكريه للتعليم الخاص بالمدينة" وأكّد السكّان أنّه لم يُعثر على مسدس أو أي شيء آخر مع الشاب.

وأعلنت شرطة الاحتلال في بيان أن شرطة حرس الحدود قتلت بالرصاص، طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن سكان القدس الشرقية، بينما كانت في طريقه إلى المدرسة صباح اليوم السبت. 

وبحسب البيان، فإن ضباط الشرطة الإسرائيلية الذين كانوا متمركزين بالقرب من باب  الأسباط بالقدس لاحظوا شابا يحمل "شيئًا مريبًا" يزعمون أنه يشبه مسدس، وأمروه بالتوقف، وبعد ذلك بدأ الشاب  في الفرار.

وطاردت شرطة الحدود الشاب سيرا على الأقدام ، وأطلقوا النار عليه، ما  أدى إلى وفاته. 

وبعد المطاردة، فتشت الشرطة المنطقة بحثًا عن "الشيء المريب" الذي  يُزعم أنه  كان في يد الشاب، لكنها لم تعثر عليه قط. 

يأتي الحادث بعد مرور يوم على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قتل فلسطيني قرب قرية النبي صالح في رام الله  بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس ضد جنوده ن وقوع إصابات في صفوفهم.  

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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