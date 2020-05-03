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سياسة|مصر

مصر: مسلحون يستهدفون آلية عسكرية للجيش جنوب غربي رفح بسيناء

عناصر من الجيش المصري في سيناء
عناصر من الجيش المصري في سيناء
3/5/2020

قالت مصادر للجزيرة إن مسلحين استهدفوا آلية عسكرية للجيش المصري في منطقة الوفاق جنوب غربي رفح بشمال سيناء.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق مقتل وإصابة 15 من أفراد الجيش خلال العمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء.

وأعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل 126 مسلحا، ومقتل وإصابة 15 عسكريًا، في وسط وشمال سيناء (شمال شرق).

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن قوات الجيش قامت بـ22 مداهمة و16 عملية نوعية، خلال الفترة الماضية (لم يحددها).

وأضاف أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 4 ضباط، و3 ضباط صف، و8 جنود، أثناء الاشتباك وتطهير البؤر، مندون توضيح عدد القتلى والمصابين كل على حدة.

وذكر البيان أن قوات الجيش قتلت 126 مسلحاً في شمال ووسط سيناء، ودمرت 8 أنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وأفاد بأن القوات الجوية دمرت 228 مخبأ كان يستخدمها المسلحون، وأزالت 630 عبوة ناسفة تم زراعتها على طرق التحرك بمناطق العمليات.

ووفق البيان ذاته، أعلن الجيش القبض على 266 فردا من العناصر المسلحة والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

وذكرت أن قوات الجيش والشرطة نفذت عمليات دهم وأخرى نوعية تمكنت خلالها من قتل 126 ممن وصفتهم بالعناصر التكفيرية.

وأكدت قيادة الجيش المصري اعتقال نحو 270 شخصا قالت إنهم من المشتبه فيهم والمطلوبين جنائيا.

ويأتي الإعلان عن تلك العمليات عقب 3 أيام من مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء، أعلن "تنظيم الدولة" مسؤوليته عنه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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