لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 3 من مايو/أيار

حتى مساء الأحد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من ثلاثة ملايين و559 ألفا، توفي منهم أكثر من 248 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و151 ألفا حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأحد.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 14 وفاة و272 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

الحكومة الأردنية تقرر فتح جميع القطاعات الاقتصادية ووسائط النقل بضوابط الأربعاء المقبل.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 2296.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاة واحدة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية: 174 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أدنى حصيلة منذ بدء الحجر.

وزير الصحة التركي: تسجيل 61 وفاة و1670 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

تسجيل 315 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا ليرتفع الإجمالي إلى 28446.

وزارة الصحة البرازيلية: 4588 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف.

جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 67155 والإصابات إلى 1148004.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1857 وفاة و32156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 135 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24895.

وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 522.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 8 وفيات و1552 إصابة جديدة بـفيروس كورونا.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 679 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 130 ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1664.

المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية: تسجيل إصابة 364 بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين 4983.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 7 حالات وفاة و564 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا و99 حالة شفاء.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 72 حالة إصابة بفيروس كورونا وتعافي 149.

وزير الصحة الكويتي: شفاء 73 حالة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1776.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 47 حالة وفاة و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

رئيس الوزراء الياباني يبحث تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد حتى 31 مايو.

رئيس الوزراء البريطاني: لا يمكن تعديل التدابير الحالية إلا بعد انخفاض عدد الوفيات والإصابات بـفيروس كورونا إلى مستويات يمكن التحكم بها.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2568.

رولز رويس البريطانية تلغي 8 آلاف وظيفة بسبب كورونا.

تخفيف إجراءات العزل في أوربا

تدخل أولى إجراءات تخفيف العزل حيز التنفيذ، الإثنين، في عدد من الدول الأوربية.

يمكن للإيطاليين مثلا القيام بزيارات عائلية أو الاجتماع بعدد محدود من الناس.

وفي إسبانيا يمكن للمحلات التجارية الصغيرة مثل المتاجر ومصففي الشعر استقبال زبائن لكن كل بدوره بناء على موعد.

وفي ألمانيا ستعيد مدارس فتح أبوابها تدريجيا في بعض المقاطعات.

كوريا الجنوبية تخفف قواعد التباعد

أعلنت كوريا الجنوبية تخفيف في إجراءات التباعد الاجتماعي في الأسابيع المقبلة، بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

وأعلن رئيس الوزراء شونغ سي-كيون أنه اعتبارا من، الأربعاء المقبل، "سيسمح مجددا للتجمعات ولنشاطات عديدة شرط تنفيذ إجراءات تعقيم".

فتح مساجد في إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المساجد المغلقة منذ منتصف مارس/آذار لاحتواء وباء كوفيد-19، ستفتح اعتباراً من الإثنين في 30% من المناطق واستئناف صلوات الجمعة، مع احترام المعايير الصحية.

استئناف دوري كرة القدم الألماني

أعلن وزير الداخلية والرياضة الألماني هورست سيهوفر في حديث لصحيفة "بيلد" أن البرنامج الموضوع من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأنه يدعم استئناف الدوري في مايو/أيار.

وتجتمع السلطات الألمانية الأسبوع الجاري للبت في مصير دوري بوندسليغا.

الوباء يتفشى سريعا في روسيا

أحصت روسيا، الأحد، عددا قياسيا يوميا جديدا في الإصابات بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى أكثر من 130 ألفا.

ودعت بلدية موسكو التي تعتبر البؤرة الرئيسية للوباء وتضم نصف عدد المصابين في البلاد، السكان إلى ملازمة منازلهم رغم الطقس الجيد.

وأظهرت الأرقام الرسمية إصابة عشرة آلاف و633 شخصا إضافيا بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة.