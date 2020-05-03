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فيروس كورونا: الكشف عن أكبر جدارية شكر للأطباء (فيديو)

اللوحة المعبرة عن الامتنان الكبير للفرق الطبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد
اللوحة المعبرة عن الامتنان الكبير للفرق الطبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد
3/5/2020

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا للوحة جدارية رسمها الفنان "لابو فاتاي" في ميلانو لشكر الأطباء على مجهوداتهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ورسم فاتاي (23 عامًا) جدارية على حائط في مدينة ميلانو بمساحة 90 مترا مربعا، وأمضى 80 ساعة خلال 10 أيام لإنجاز لوحته.

وقال فاتاي إنه رسم اللوحة تعبيرًا عن شكره وتقديره لمجهودات الفرق الطبية من الأطباء وفرق التمريض ورعايتهم للمرضى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن إيطاليا سجلت 210 آلاف و717 إصابة، وقضى جراء الإصابة بالفيروس 28 ألفًا و884 مصابًا، بينما تعافى 81 ألفًا و654 شخصًا.

وعالميًا، أصاب الفيروس 3 ملايين و520 ألفًا و889 شخصًا، وأودى بحياة 246 ألفًا و282 مصابًا، في حين تعافى مليون و136 ألفًا و992 شخصًا، حتى اللحظة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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