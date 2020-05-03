صحيفة سعودية تحتفي بـ"المكافحة" غولدا مائير.. ما القصة؟ (فيديو)

نشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية، مقالا للكاتبة سهام القحطاني، احتفت فيه برئيسة وزراء إسرائيل السابقة غولدا مائير، وعدتها إحدى النساء المميزات، دون أي إشارة لجرائم الاحتلال.

يشار إلى أن غولدا مائير مولت العصابات الصهيونية التي ارتكبت المجازر عام 1948 بقرابة 500 مليون دولار، جمعتها من اليهود في الولايات المتحدة.

لكن الكاتبة السعودية سلطت الضوء في مقالها، على جوانب المعاناة في حياة مائير، مع جو من التعاطف لكونها شهدت هي نفسها حالة من الاضطهاد والفقر، وأثار المقال موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلّقت الناشطة الحقوقية السعودية حصة الماضي، على ذلك بالقول إن هذا المقال يشكل علامة استفهام كبيرة بالنسبة لاختيار شخصيات مثل غولدا مائير لتمجيدها في هذا التوقيت بالذات.

وأضافت خلال لقاء مع برنامج "المسائية" على الجزيرة مباشر، إن هذا الأمر مخطط ومدبر له لتلميع صورة خطاب التطبيع مع إسرائيل وتلميع الإسرائيليين وتصويرهم على أنهم ليسوا بأعداء لنا، بدءًا من استجلاب الشخصيات القديمة من قادة الاحتلال والعدو الصهيوني في الإعلام ومرورًا بالمسلسلات التلفزيونية والدراما.

وأوضحت أن الشعب السعودي برئ من ذلك كله، فلا دخل له ولا رأي فيما يحدث، لكن السلطة ممثلة بولي العهد محمد بن سلمان، هي من تحاول أن تسارع في التطبيع كي ينال رضى إسرائيل ومن ثم رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ولفتت إلى أن محمد بن سلمان يعتقد أنه بذلك يحمي عرشه، ويساعده في ذلك الإعلام ومن ورائه المسلسلات، وقد أثيرت الفترة الأخيرة ضجة حول مسلسلي "مخرج 7" و"أم هارون"، وكلاهما يهدفان إلى التطبيع.

وترى أن هذه المسلسلات وهذه المقالات التي تنزل تباعًا ليست مصادفة، وإنما كل شيء مخطط له، لكنها أيضًا تراهن على وعي الشعوب قائلة "الشعوب لديها وعي كامل لكنها لم تستطع أن تصرح به علنًا فكل من ينتقد يدخل السجن".

وأشارت إلى أن الإمارات والبحرين سبقا السعودية بمراحل في قطار التطبيع مع إسرائيل، وكل الخطابات على كافة المستويات في هذه الدول تحاول تلميع خطاب التطبيع عبر المسلسلات واللقاءات والزيارات.

ومنذ بداية شهر رمضان، أثارت مجموعة "إم بي سي" السعودية، موجة غضب، واتُهمت بالترويج للصهيونية والتطبيع مع إسرائيل، بداية من عرض مسلسل "أم هارون" الكويتي الذي يثير جدلًا حادًا منذ الأسبوع الماضي واتهامه بتزوير التاريخ والإساءة للمرأة الخليجية، ومسلسل "مخرج 7" الذي يهاجم الفلسطينيين وقضيتهم بشكل صريح.

ودعا رواد منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة القناة، ودشنوا وسم (#قاطعوا_MBC) ردًا على المغالطات الجسيمة التي يطرحها المسلسلان، بحق الفلسطينيين خاصة، وتزوير الحقائق التاريخية بشكل عام.

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