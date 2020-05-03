شاهد: لحظة انهيار منزل من 3 طوابق بأحد أحياء القاهرة القديمة

أظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، لحظة انهيار منزل في منطقة باب الشعرية، أحد أحياء القاهرة القديمة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن المنزل قديم وهو مكون من 3 طوابق، ولم يسفر الانهيار عن أي إصابات بشرية.

وبعد انتقال رجال الحماية المدنية إلى المكان، تبين عدم وجود أي سكان داخل العقار الصادر له أمر إزالة سابق من المحافظة.

وقالت رئاسة حي باب الشعرية، إن العقار أُخلي يوم الخميس الماضي، وإنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي لدعم 3 أسر تم إجلاؤهم، وأيضًا تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة.

وقبل يومين، تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو لسقوط جانب من (جسر) للمشاة، قيد الإنشاء، في ميدان الساعة بالقاهرة، وهو من تنفيذ الهيئة الهندسية في القوات المسلحة.

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