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سلمان العودة في رمضان: "ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين" (فيديو)

3/5/2020

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان"، والتي بدأتها مطلع شهر رمضان، وتواصل عرضها طوال الشهر الكريم.

في حلقة اليوم يواصل الشيخ سلمان العودة تأملاته في تفسير سورة محمد بدءًا من قوله تعالى: "فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ".

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:30 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات -وتحمل عنوان " إشراقات قرآنية"- يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 فضلًا عن عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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