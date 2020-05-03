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الكونغو رابع دولة تطلب "المشروب المعجزة" من مدغشقر لمكافحة كورونا

رئيس مدغشقر أندري راجولينا يتناول "المشروب المعجزة" لعلاج كورونا
رئيس مدغشقر أندري راجولينا يتناول "المشروب المعجزة" لعلاج كورونا
3/5/2020

بعد السنغال، وغينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، طلبت جمهورية الكونغو، من مدغشقر إمدادها بـ"المشروب المعجزة" الذي تزعم أنه يكافح فيروس كورونا.

وقال وزير الاتصال الكونغولي، تيري مونغالا عبر حسابه في موقع تويتر، إن اتصالا مرئيا جرى بين رئيس بلاده ديني ساسو-نغيسو، مع نظيره الملغاشي أندري راجولينا، بحثا فيه مكافحة كورونا.

وأكد أن الرئيس الكونغولي أعرب عن رغبته باستيراد "كوفيد أورغانيكس" وهو شاي عشبي مصنوع من نبات الشيح، من أجل استخدامه في مكافحة كورونا.

وأوضح الوزير الكونغولي أن بلاده سترسل طائرة شحن إلى مدغشقر، لاستقدام هذا "الدواء".

يشار إلى أن معهد البحوث التطبيقية في مدغشقر، أعلن عن تطويره "دواء" استخلصه من نباب الشيح الذي يستخدم في علاج الملاريا، ومن نباتات أخرى، وأسمت هذا الدواء "كوفيد أورغانكس" في إشارة لمواجهته فيروس "كوفيد 19" أو كورونا.

وسبق للرئيس الملغاشي، أندري راجولينا، أن وصف هذا الشاي العشبي بـ"المشروب المعجزة"، وحثّ مواطنيها على شربه، وأكد أنه يعطي مفعوله الناجع في غضون 7 أيام

ورغم أن منظمة الصحة العالمية، أقّرت بأن بعض الأدوية العشبية والطب التقليدي، تقلل من أعراض فيروس كورونا؛ إلا أنها أكدت عدم وجود دليل على أن هذه المواد تمنع المرض  أو تشفي منه.

كما سبق لمدغشقر أن تبرعت بمشروبها المعجزة إلى غينيا الاستوائية، علاوة عن استقبالها طلب السنغال وغينيا بيساو لمدهما بهذا الشاي العشبي.

وحتى صباح الأحد، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و485 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 244 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و124 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

المصدر : الأناضول
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