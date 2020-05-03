أمريكا تؤكد وجود "أدلة هائلة": مصدر كورونا مختبر في ووهان الصينية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، وجود "عدد هائل من الأدلّة" على أن مصدر وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال لشبكة "إيه بي سي" إن هناك عددا هائلا من الأدلة يشير إلى أن هذا هو مصدره، لكنه رفض التعليق على فرضية أن نشره كان متعمدا.

وأوضح بومبيو، الذي كان يشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، لشبكة "أيه بي سي" أنه يتفّق مع تصريح مجتمع الاستخبارات الأمريكية الذي ينسجم مع "التوافق العلمي الواسع بشأن مسألة أن الفيروس ليس من صنع البشر ولا معدلا جينيا".

لكنه ذهب أبعد من ترمب، مشيرا إلى "عدد هائل من الأدلة المهمة" على أن مختبر ووهان هو مصدر الفيروس.

وقال "أعتقد أن بإمكان العالم بأسره أن يرى الآن ويتذكر أن لدى الصين تاريخا في نقل العدوى إلى العالم وتشغيل مختبرات غير مستوفية للمعايير">

ورأى أن المحاولات الصينية للتقليل من أهمية الفيروس ترقى إلى "محاولة شيوعية كلاسيكية للتضليل. تسبب ذلك بخطر هائل".

وتابع "الرئيس ترمب واضح جدا: سنحاسب المسؤولين".

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

جواسيس لتتبع مصدر الفيروس

وتزايدت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدور الصين في الوباء الذي أصاب نحو 3.5 مليون شخص وأودى بأكثر من 245 ألفا حول العالم.

وأصر ترمب على أن بيجين أخفت معلومات مهمّة بشأن تفشي الفيروس وطالب بمحاسبتها.

وذكرت تقارير إخبارية أن ترمب أوكل جواسيس تابعين للولايات المتحدة مهمة التوصل إلى مصدر الفيروس، الذي تم تحميل مسؤولية تفشيه لسوق في ووهان تبيع حيوانات غريبة كالخفافيش للأكل.

ويعتقد الآن أن كورونا المستجد قد يكون تسرّب من مختبر قريب يجري أبحاثا مرتبطة بالفيروسات.

ترمب واثق

وقال ترمب يوم الخميس إنه واثق من أن الفيروس نشأ في معمل صيني للفيروسات.

وسئل ترمب في البيت الأبيض عما إذا كان قد رأى أدلة أعطته "قدرا عاليا من الثقة" في أن الفيروس قد جاء من معهد ووهان لعلم الفيروسات.

وأجاب الرئيس قائلا "نعم، نعم رأيت"، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل. وقال "لا يمكنني إبلاغك بها. غير مسموح لي بأن أبلغك بها".

سخرية صينية

ورفض معهد ووهان لعلم الفيروسات الصيني الذي تدعمه الدولة تلك المزاعم. كما قلل مسؤولون أمريكيون آخرون من شأن ذلك الاحتمال.

ويعتقد معظم الخبراء أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان وانتقل من الحيوانات إلى البشر.

وطرحت الصين فيلم رسوم متحركة قصيرا يحمل عنوان "ونس أبون ايه فيرس" تسخر من خلاله من تعامل الولايات المتحدة مع أزمة فيروس كورونا واستخدمت به رموزا شبيهة بالمكعبات البلاستيكية لتجسيد البلدين.

وفي فيلم الرسوم المتحركة الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ينفتح ستار أحمر ليكشف عن منصة عليها رموز شبيهة بالمكعبات البلاستيكية على هيئة محارب من جيش التيراكوتا يرتدي كمامة وتمثال الحرية.

ويقول المحارب "لقد اكتشفنا فيروسا جديدا".

فيرد تمثال الحرية "وماذا في ذلك؟ إنها إنفلونزا فحسب".

ثم يصدر المحارب تحذيرات من الفيروس ويحصي أبرز الإنجازات التي حققتها الصين في مكافحة التفشي فيرد التمثال بنوع من الإنكار فيما تتردد أصوات المؤتمرات الصحفية لترمب التي قلل فيها من مدى خطورة المرض.

ويسأل المحارب التمثال الذي بدأ يحمر لونه ويصاب بحمى "هل تستمع إلى نفسك؟"

فيرد عليه قائلا "نحن دائما على صواب لو كنا نناقض أنفسنا".