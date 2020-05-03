أخطاء دعائية وآثار عكسية.. دبلوماسية الصين بشأن كورونا تلقى ردودا أوربية سلبية

لقيت شحنات الصين من أجهزة التنفس الاصطناعي ومعدات الوقاية الشخصية، استقبالا حسنا في البداية، عندما كان فيروس كورونا يتفشى بقوة في أوربا في وقت سابق من العام الجاري.

وظهرت لوحات إعلانية تحمل صورة الرئيس الصيني شي جين بينغ في صربيا أواخر مارس/ آذار ومعها رسالة باللغتين الصربية والصينية مكتوب فيها "شكرا لك أيها الأخ شي".

كما نشر وزير الخارجية الإيطالي مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عن وصول الإمدادات الطبية الصينية إلى إيطاليا في منتصف مارس/ آذار، وذلك بعد أن تخلفت الدول الأوربية في البداية عن تلبية طلب روما بالمساعدة.

ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الإيطاليين الذين قالوا إنهم يعتبرون الصين "صديقا" لإيطاليا من 10% في يناير/ كانون ثاني إلى 52% في مارس/ آذار، وفقا لمعهد "إس دبليو جي" لاستطلاعات الرأي.

وكتب أليساندرو دي بابتيستا، العضو البارز في حركة خمس نجوم الإيطالية في صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" يقول إن الصين "تمكنت من تحويل صورتها من ناشر للفيروس إلى حليف في أوقات الحاجة".

وقال كارل ثاير، أستاذ فخري في السياسة بجامعة نيو ساوث ويلز في كانبيرا "مضى المسؤولون الصينيون وأجهزة الدعاية في التأكيد بقوة على أن الصين احتوت الفيروس بنجاح، وأن الصين ستقدم القيادة والدعم المادي للدول التي تضررت من كورونا".

الصين "تمكنت من تحويل صورتها من ناشر للفيروس إلى حليف في أوقات الحاجة" (رويترز)

أفسدت العلاقات

لكن حملة الدعاية التي أطلقتها بيجين، التي استهدفت الجمهورين المحلي والخارجي، وتأكيدها على تلقي الثناء الشعبي من قادة أجانب، بدأت تُفسد العلاقات مع ظهور شكوك حول استجابة الصين للفيروس.

ويقول منتقدون إن الصين ترغب في التغطية على سوء تعاملها مع التفشي في مراحله المبكرة مع انتشار الفيروس من مدينة ووهان في وسط البلاد، واتهموها بالإبلاغ عن أرقام أقل من الأرقام الحقيقية بشأن الإصابات والوفيات.

واشتد الانتقاد بعد أن عدّلت ووهان الجمعة الماضية عدد الناس الذين لقوا حتفهم بالفيروس ليرتفع بنسبة 50% إلى .3800 وقوبل هذا التعديل بانتقاد من القادة الأوربيين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة "الفاينانشيال تايمز" إن "ثمة أشياء حدثت بوضوح ولا نعرف عنها أي شيء" بشأن تعامل الصين مع الوباء، بينما قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لصحيفة بيلد إن تعديل عدد القتلى "يثير القلق".

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه بعد انتهاء الجائحة، "لن تمضي الأمور كالمعتاد" مع الصين.

وهناك أخطاء دعائية أخرى لم تساعد صورة الصين في الخارج.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نُشر نص على موقع السفارة الصينية في فرنسا واتهم زورا موظفين في دار فرنسية لرعاية المتقاعدين بترك كبار السن يموتون. وتسببت هذه الرسالة في غضب وذعر بفرنسا.

صورة لوصول مساعدات طبية صينية لمكافحة كورونا إلى أثيوبيا (الأناضول)

آثار عكسية

وكتب كيري براون، مدير معهد لاو تشاينا في كلية "كينغز كوليدج لندن"، بمجلة نيوزويك يقول إن صور المساعدات الصينية التي تُرسل إلى إيطاليا والأماكن الأخرى المتضررة بشدة، ربما تكون نابعة من نيات طيبة، لكنها أسفرت عن آثار عكسية.

وأضاف "لا أحد يحب أن تظهر معاناتهم باعتبارها جزءا من حملة كبرى لطرف آخر (يُظهر فيها) الجدارة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين في أوائل أبريل/ نيسان الماضي إنه من خلال مساعدة الدول الأخرى على التعامل مع الفيروس، تقوم الصين ببساطة برد النيات الطيبة التي تلقتها في وقت سابق أثناء الجائحة.

وأضاف أن بيجين "لا تنتقي وتختار ولا تقدم شروطا عندما تمد يد المساعدة".

ومارست دول آسيوية أخرى، من بينها فيتنام وتايوان وكوريا الجنوبية دبلوماسية فيروس كورونا لدى تبرعها بملايين من الأقنعة الواقية (الكمامات) إلى أوربا، لكنها لم تلق نفس النوع من الردود السلبية مثل بيجين.

وقالت هونغ لو ثو، وهي محللة بارزة في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي "لقد مورست دبلوماسية الكوارث لعقود".

وأضافت "لكن في هذه الحالة، فإن الصين فقط هي من حاولت تغيير القصة حول تفشي فيروس كورونا".

وتابعت "لا تنخرط الصين فحسب في دبلوماسية الأزمة، إنها تحاول معالجة صورتها المعيبة".