مصر.. مرضى يتساقطون أمام المستشفيات وتسليم جثمان متوفى دون إجراءات وقائية (فيديو)

أظهرت مقاطع متداولة رفض عدد من المستشفيات بالقاهرة استقبال مصابين بفيروس كورونا، وذلك وفق تعليمات وزارة الصحة المصرية كما أفاد المسؤولون عنها.

وأظهر أحد المقاطع التي التقطت أمام مستشفى منشية البكري امرأة مريضة ملقاة على الأرض أمام باب المستشفى بعد إغلاقه، في حين أظهر مقطع آخر شجارا بين المرضى وموظفين الأمن بمستشفى مبرة المعادي الذين عللوا سبب الرفض بأنها تعليمات وزارة الصحة.

كما أظهر مقطع جديد تسليم جثمان متوفى مشتبه بإصابته بكورونا لذويه دون إجراءات وقائية، من جانب إدارة مستشفى حميات الزقازيق.

وتتواصل معاناة المصريين واستغاثاتهم بشكل يومي مع تصاعد خطير لمؤشر إصابات فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) في البلاد، لتأخذ الشكاوى أشكالا وأبعادا متباينة وأحيانا مؤسفة

وتعكس مقاطع الفيديو المتداولة حجم الأزمة الصحية، التي لا تتفق مع ما تعلنه وزارة الصحة من أرقام المصابين والمتوفين جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

ومع معاناة المصريين المتزايدة من فيروس كورونا المستجد، لم تقدم الحكومة استجابة ملموسة للمصابين وذويهم، مما ينذر بزيادة أعداد المصابين في مصر.

وشنَّت وسائل إعلام وشخصيات محسوبة على النظام المصري هجومًا على الأطباء المستقيلين، تارة بتهمة الانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي يصنّفها النظام المصري جماعة إرهابية، وتارة أخرى بتهمة "الخيانة" والهروب من المسؤولية.

وسجلت مصر أمس الخميس 1127 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، كما سجلت 29 وفاة جديدة.

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