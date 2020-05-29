البث الحي
سياسة|مصر

مصر: حبس موظف ادعى النبوة وانتقد السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
28/5/2020

قررت النيابة العامة في مصر، الخميس، حبس موظف إداري بمحافظة البحيرة (شمال) 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالترويج لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامي وادعائه أنه المهدى المنتظر.

وألقت الشرطة القبض على "عادل فتحي دربالة" (54 عاما، الموظف بالوحدة المحلية بمركز كوم حمادة، بعد زعمه في منشورات على صفحته بموقع فيسبوك أنه " الإمام المهدى ورسول الله وخاتم الرسل"، كما انتقد وسب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووصفه بـ"الفاشل".  

كما تضمنت صفحة دربالة، هجوما على مؤسسة الأزهر الشريف الذي وصف علماءه بـ"الضالين"، وزعم أنه من الأشراف المنتسبين إلى الرسول صلى عليه وسلم، وأنه صاحب معجزات الهية.

وروجت صفحته الشخصية أيضا، لعمليات بيع الآثار الفرعونية، ونشر عليها مجموعة من التماثيل المعروضة للبيع، بحسب صحف محلية.  

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)