لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الجمعة 29 من مايو/آيار)

اقترب عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا المستجد من ستة ملايين شخص فيما تجاوزت أعداد الوفيات 363 ألف وفاة، وذلك حسب مواقع لرصد انتشار الفيروس.

وحسب تلك المواقع تعافى أكثر من مليونين و622 ألف شخص من الإصابة بالفيروس منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم، اليوم الجمعة، 29 مايو/أيار:

لحظة بلحظة:

ترمب: قررنا إنهاء علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية.

ترمب: أعداد كبيرة من الأرواح زهقت بسبب تعامل الصين مع جائحة كورونا وخسائر اقتصادية كبيرة تكبدها العالم.

ترمب: الصين تسترت على انتشار فيروس كورونا وتسببت في جائحة عالمية.

مدير المستشفى التعليمي بتعز للجزيرة: حالات كورونا في تعز تتزايد يوميا ولا نملك الأجهزة والمعدات لعلاجها.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1199 وفاة جديدة بكورونا يرفع إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 102201.

وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 34 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة للوفيات والإصابات منذ بدء تفشي الفيروس.

وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 34 وفاة بفيروس كورونا في أعلى عدد للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس.

وزارة الصحة التركية تعلن تسجيل 28 وفاة و1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 4489 والإصابات 162120.

وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 8 وفيات و137 إصابة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 638 والإصابات 9134.

وزارة الصحة الإيطالية تعلن تسجيل 87 وفاة و516 إصابة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 33229 والإصابات 232248.

وزراة الصحة الأردنية تعلن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 730.

وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 6 وفيات و416 إصابة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 185 والإصابات 5873.

قطر: 3 وفيات و1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36 والإصابات إلى 52907.

الكويت: تسجيل 9 وفيات و1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

الإمارات: تسجيل وفاتين و638 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 260 والإصابات 33170.

السعودية: 17 وفاة و1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 458 والإصابات 81766.

البحرين: تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

سلطنة عمان: تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9820.

العراق: تسجيل 6 حالات وفاة و416 إصابة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 5 آلاف و873 إصابة، والوفيات إلى 186 وفاة.

لبنان: تسجيل 4 إصابات جديدة ليصل الإجمالي إلى1172 إصابة.

إيران: تسجيل 50 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7677 وفاة.

إيران: تسجيل 2819 إصابة ليرتفع العدد إلى أكثر من 146 ألف إصابة.

أفغانستان: 11 وفاة و623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13659.

باكستان: 57 وفاة و2636 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1317 والإصابات إلى 64028.

الهند: تسجيل 7466 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 165799 حالة.

الهند: تسجيل 175 وفاة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4706 حالة.

ألمانيا: تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 180458 حالة.

ألمانيا: تسجيل 39 وفاة ليبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 8450 حالة.

بلجيكا: 42 وفاة و212 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 9430 والإصابات 58061.

روسيا: 232 وفاة و8572 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4374 والإصابات إلى 387623.

البرازيل: تسجيل رقم قياسي من الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 26417.

جامعة جونز هوبكنز: 1297 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

الولايات المتحدة تسجل أعلى عدد وفيات بنحو 103 آلاف وفاة، وأكثر من مليون 772 ألف إصابة.

وفاة رضيع بكورونا في سويسرا للمرة الأولى منذ بدء انتشار الفيروس.

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