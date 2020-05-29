كورونا.. وفيات وإصابات في 6 دول عربية

أعلنت قطر، الجمعة، تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا، بينما رصدت البحرين وعُمان والمغرب ولبنان وتونس ارتفاعا في الإصابات.

في قطر، سجلت وزارة الصحة في بيان، 3 وفيات، و1993 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 52 ألفا و907، بينها 36 وفاة، و20 ألفا و604 حالات تعاف.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 811 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و820.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات، بينها 40 وفاة، و2396 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 300 إصابة بالفيروس، و72 حالة تعاف.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و352، بينها 15 وفاة، و5 آلاف و491 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 54 إصابة، و28 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و697، بينها 202 وفاة، و5 آلاف و223 حالة تعاف.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة في بيان، 4 إصابات بالفيروس، و83 حالة تعاف.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 1172، بينها 26 وفاة، و705 حالة تعاف.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 3 إصابات، لترتفع المحصلة إلى 1071.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات، بينها 48 وفاة، و946 حالة تعاف.

وحتى ظهر الجمعة، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 5 ملايين و933 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 362 ألفا، وتعافى أكثر من 2 مليون و602 ألف، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.