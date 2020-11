ثغرات منهجية.. علماء يطالبون بكشف بيانات دراسة مثيرة للجدل حول هيدروكسي كلوروكين

طالب علماء من دول مختلفة بمعرفة المزيد عن البيانات المستعملة في الدراسة الواسعة التي خلصت إلى أن عقار هيدروكسي كلولوكين غير مفيد لمرضى فيروس كورونا، بل ويمكن أن يضرهم.

الدراسة المنشورة في مجلة (ذي لانست) في 22 مايو/أيار، مؤسّسة على بيانات 96 ألف مريض تلقوا رعاية طبية في 671 مستشفى بين ديسمبر/ كانون الأول وأبريل/نيسان.

وتقارن الدراسة بين وضع من تلقوا العقار ومن لم يتلقوه، في حين أدى ذلك إلى تعليق منظمة الصحة العالمية التجارب السريرية على هيدروكسي كلوروكين.

