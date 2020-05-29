ثغرات منهجية.. علماء يطالبون بكشف بيانات دراسة مثيرة للجدل حول هيدروكسي كلوروكين

طالب علماء من دول مختلفة بمعرفة المزيد عن البيانات المستعملة في الدراسة الواسعة التي خلصت إلى أن عقار هيدروكسي كلولوكين غير مفيد لمرضى فيروس كورونا، بل ويمكن أن يضرهم.

الدراسة المنشورة في مجلة (ذي لانست) في 22 مايو/أيار، مؤسّسة على بيانات 96 ألف مريض تلقوا رعاية طبية في 671 مستشفى بين ديسمبر/ كانون الأول وأبريل/نيسان.

وتقارن الدراسة بين وضع من تلقوا العقار ومن لم يتلقوه، في حين أدى ذلك إلى تعليق منظمة الصحة العالمية التجارب السريرية على هيدروكسي كلوروكين.

Thought provoking review on fraud in medical research and importance of research validation with senior author @Surgisphere CEO Dr. Desai. @jwato_watson — Todd Lee (@DrToddLee) May 28, 2020

من أين جاءت كلّ تلك البيانات؟

من أين جاءت كلّ تلك البيانات؟ هذا ما تساءل عنه علماء من عدة دول وطالبوا بالحصول على كلّ البيانات الأوليّة التي عمل على أساسها المؤلفون.

قال الخبير في الأمراض المعدية في جامعة ماكغيل الكندية تود لي على تويتر الأربعاء "هل يمكنهم إعطاؤنا أسماء المستشفيات الكندية التي أكدت أنها قدمت لهم بيانات، حتى يتسنى التأكد منها بشكل مستقل؟".

وفي مدونة مخصصة (للنمذجة) الإحصائية تتبع جامعة كولومبيا الأمريكية، أشار خبير الإحصاء أندرو غيلمان إلى وجود ثغرات منهجية في الدراسة، وأكد أنه بعث إليهم رسالة إلكترونية لكنه لم يتلق ردا.

وإلى جانب ديدييه راوول، صدرت تساؤلات في فرنسا عن عدة أطباء وباحثين، على غرار طبيب القلب فلوريان زور الذي أشار على تويتر إلى "غياب" بعض البيانات.

وتساءل أيضا باحثون أستراليون، خاصة مع وجود فروقات بين البيانات الرسمية الصادرة عن الدول والبيانات المستعملة في الدراسة، وفق ما أفادت جريدة ذي غارديان الخميس.

عقار يحتوي على مادة هيدروكسي كلوروكين

ثغرات في الدراسة

وتأسست الدراسة على بيانات صادرة عن "سورجيسفير" التي تقدم نفسها كشركة مختصة في تحليل بيانات الصحة وتوجد في الولايات المتحدة. وشارك صاحب الشركة سابان ديساي في إعداد الدراسة، وهو طبيب، في حين دافعت "سورجيسفير" عن نزاهة البيانات، وأكدت أن مصدرها مستشفيات تتعامل معها.

وقالت الشركة إن "اتفاقاتنا حول استعمال البيانات لا تسمح لنا بنشرها للعموم" وأضافت أنها أشارت إلى وجود "ثغرات" في الدراسة.

ووفق صحيفة (ذي غارديان) أقرت الشركة أنها أشارت خطأ إلى 73 وفاة في أستراليا كان يجب احتسابها في آسيا.

وعلى غرار كثير من زملائه، قال البروفيسور جيلبار ديراي من مستشفى بيتييه سالبتريير إن "هذا لا يغيّر شيئا بالنسبة إلى غياب بيانات جديّة حول فعالية هيدروكسي كلوروكين عند استعماله مع عقار أزيتروميسين أو من دونه".

كما دعا ديراي إلى متابعة "التجارب السريرية العشوائية" لمعرفة المزيد حول آثار العقار.