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سياسة|تركيا

تزامنا مع ذكرى فتح القسطنطينية.. الأتراك يعودون إلى المساجد بعد انحسار كورونا (فيديو)

29/5/2020

شهدت مدن تركيا إقامة أول صلاة جمعة، منذ تعليق صلوات الجماعة في المساجد، في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأقيمت الصلاة في المساجد والأماكن المحددة من قبل الجهات المعنية، مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، حيث امتلأت باحات المساجد بالمصلين.

كما أقيمت الصلاة في الأسواق والملاعب والساحات العامة في العديد من المدن.
والخميس، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، اعتباراً من الجمعة، وذلك بعد تعليقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأفاد بأنه سيتم السماح اعتبارا من يوم 29 من مايو/ أيار، بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر بشكل جماعي في المساجد، ضمن ضوابط محددة، ليتم خلال أسابيع وبشكل تدريجي تطبيق الشيء نفسه بالنسبة إلى صلوات الفجر، والمغرب والعشاء.

تعليق الصلوات

منذ 16 من مارس/ آذار الماضي، علقت رئاسة الشؤون الدينية  التركية أداء الصلوات في المساجد، ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام، أنه سيتم فتح المساجد للعبادة مرة أخرى  اعتبارا من يوم الجمعة 29 من مايو/ أيار الحالي.
وبناء عليه، أرسلت وزارة الداخلية أخيرا، تعميما إلى كافة الولايات في إطار تخفيف الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقالت في التعميم إنها ستسمح اعتبارا من 29 من مايو/أيار، بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر في المساجد، ضمن ضوابط محددة.
ويأتي استئناف صلوات الجماعة في المساجد، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.

 

https://twitter.com/Merveuzn08344/status/1266344380979347461?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

 

https://twitter.com/kaya_irfan23/status/1266325922669568001?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

المصدر : الأناضول
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