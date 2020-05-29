ترمب يصدر قرارا يعاقب مواقع التواصل ويتهمها بالتحيز السياسي (فيديو)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، أمرًا تنفيذيًا يقول إنه سيعمل على تنظيم جهود شركات التواصل الاجتماعي لضبط المحتوى على منصاتها.

وقال ترمب إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لديها "سلطة مطلقة" لمراقبة المعلومات على منصاتها وفرض قيود عليها، وتعمل بمثابة "محرر يتبنى وجهة نظر".

وينزع قرار ترمب الحماية القانونية من المقاضاة عن شركات مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي بعد تهديد ترمب بإغلاق مواقع للتواصل الاجتماعي اتهمها بكبت أصوات المحافظين.

وبرز الخلاف بين ترمب ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما أضاف موقع تويتر، الثلاثاء الماضي، إلى بعض تغريدات ترمب رابطا تحذيريًا لمراجعة الحقائق، وقال ترمب إن ما وضعه تويتر من إشعارات على تغريداته هو إجراء تحريري يعبر عن موقف سياسي.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

….happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

وكتب ترمب لمتابعيه على تويتر (يزيد عددهم على 80 مليون شخص) معلنًا أن الجمهوريين شعروا بأن تلك المواقع "تكتم تماما أصوات المحافظين"، وأنه لن يسمح بحدوث هذا.

وفي تغريدة سابقة قال ترمب إن تويتر "يكبت حرية التعبير تماما".

وهدد ترمب، الأربعاء، بـ"تشديد القواعد المنظمة" لمواقع التواصل الاجتماعي أو حتى "إغلاقها"؛ ليرد الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، على انتقاد سياسات الموقع بشأن مراجعة الحقائق، قائلا "سنواصل التنبيه إلى المعلومات الخاطئة، أو الخلافية بشأن الانتخابات".

وقال المدعي العام بيل بار إن الأمر التنفيذي سيسعى إلى تغيير التفسير الحالي للقانون، الذي يحمي منصات التواصل الاجتماعي من تحمل مسؤولية المحتوى المنشور عبر مواقعها.

وأضاف بار أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي "أصبحت دور نشر، ولا يجب أن تحظى بنفس النوع" من الحماية من المسؤولية.

وفي حال تفعيل هذا القانون؛ فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.

وفي السياق، قال رئيس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، في مقابلة على محطة فوكس نيوز، أمس الأربعاء، إن فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس "الرد الصحيح" من قبل حكومة تقلقها الرقابة.

وأضاف زوكربيرغ إن شركات التواصل الاجتماعي الكبرى يجب ألا تضع نفسها في موضع حراس الخطاب السياسي عبر الإنترنت، في الوقت الذي هدد فيه ترمب بتنظيم عمل هذه الشركات.

وصرح زوكربيرغ في مقابلة بثتها قناة "سي إن بي سي" الإخبارية "لا اعتقد بوجوب أن تكون فيسبوك، أو أي من منصات الإنترنت بشكل عام، حكاما للحقيقة"، واصفا هذا بـ "الاتجاه الخطير".

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