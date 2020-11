ترمب يصدر قرارا يعاقب مواقع التواصل ويتهمها بالتحيز السياسي (فيديو)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، أمرًا تنفيذيًا يقول إنه سيعمل على تنظيم جهود شركات التواصل الاجتماعي لضبط المحتوى على منصاتها.

وقال ترمب إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لديها "سلطة مطلقة" لمراقبة المعلومات على منصاتها وفرض قيود عليها، وتعمل بمثابة "محرر يتبنى وجهة نظر".

وينزع قرار ترمب الحماية القانونية من المقاضاة عن شركات مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي بعد تهديد ترمب بإغلاق مواقع للتواصل الاجتماعي اتهمها بكبت أصوات المحافظين.

وبرز الخلاف بين ترمب ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما أضاف موقع تويتر، الثلاثاء الماضي، إلى بعض تغريدات ترمب رابطا تحذيريًا لمراجعة الحقائق، وقال ترمب إن ما وضعه تويتر من إشعارات على تغريداته هو إجراء تحريري يعبر عن موقف سياسي.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020