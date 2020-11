ترمب يرد على تويتر بعد وصف تغريدته "تمجيدا للعنف"

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بعد وضع علامة تحذير على إحدى تغريدات ترمب باعتبار أنها انتهكت قواعد الموقع.

وكانت تغريدة ترمب تتعلق بتكثيف الاحتجاجات في مينيابوليس بعد وفاة جورج فلويد، وهو أمريكي أسود صوّره المارة وهو يتنفس بصعوبة بعدما ضغط شرطي أبيض على رقبته.

Looting leads to shooting, and that’s why a man was shot and killed in Minneapolis on Wednesday night – or look at what just happened in Louisville with 7 people shot. I don’t want this to happen, and that’s what the expression put out last night means…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

وفي تلك التغريدة، انتقد ترمب المتظاهرين ووصفهم بأنهم "سفاحون" وبدا أنه يشجع على الانتقام العنيف ضدهم بقول "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار".

ووضع موقع تويتر "إشعار المصلحة العامة" على تغريدة ترمب في وقت مبكر اليوم الجمعة، وكذلك على إعادة تغريد من حساب البيت الأبيض.

وبدا أن هذه الخطوة تزيد من غضب الرئيس ضد تويتر، إذ غرد في وقت لاحق بأنه "سيجري تنظيمه"، داعيًا الكونغرس إلى إلغاء قانون يحمي شركات التكنولوجيا.

ووقع ترمب، الخميس، أمرًا تنفيذيًا يعمل على تنظيم جهود شركات التواصل الاجتماعي لضبط المحتوى على منصاتها.

وينزع القرار الجديد حماية مواقع التواصل الاجتماعي قانونيًا من المقاضاة، ويأتي ذلك بعد تهديد ترمب بإغلاق مواقع تواصل اجتماعي اتهمها بكبت أصوات المحافظين.

"Today, I am signing an Executive Order to protect and uphold the free speech and rights of the American people." pic.twitter.com/agTIJ2KR6C — The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020

من ناحية أخرى واصل موقع تويتر، كتابة ملاحظاته على تغريدات ترمب، ووضع إشارة على تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي بشأن أحداث مينيابوليس التي اتسع نطاقها في الساعات الأخيرة.

Twitter has added a “Glorifying Violence” warning to Trump’s tweet urging authorities to fire on the crowd. Good for Twitter’s CEO @jack. Nothing Trump’s stupid Executive Order would do (or encourage the Federal Government to do) could constitutionally penalize that choice — Laurence Tribe (@tribelaw) May 29, 2020

ووضع تويتر إشارة "تمجيد للعنف" على تغريدة نشرها ترمب بشأن أحداث مينيابوليس، مشيرًا إلى أن التغريدة انتهكت قواعد تويتر إلا أنه لن يزيلها.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

وقال الموقع إن "هذه التغريدة انتهكت قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف، لكن تويتر قرر أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة متاحة".

Today Trump proved me right. I expect those companies, and every American who participates in online speech, to resist this illegal act by all possible means. Giving in to bullying by this president may be the single most unpatriotic act an American could undertake. — Ron Wyden (@RonWyden) May 28, 2020

وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار انتقادات لتطبيقها سياسة الكيل بمكيالين في مكافحتها التضليل الإعلامي.

.@Facebook CEO Mark Zuckerberg is today criticizing Twitter. “We have a different policy than Twitter on this. I believe strongly that Facebook shouldn’t be the arbiter of truth of everything that people say online.” Did Twitter criticize Obama for his “you can keep your Dr.”? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

وحسب درجة خطورة الرسائل ودرجة الشك، يمكن لمشغلي تويتر الرد بإنذارات أو تحذيرات وحتى شطب التغريدات في أسوأ الأحوال (إذا كانت معلومات كاذبة أو خطيرة).

وكانت نقطة الخلاف بين ترمب وتويتر قد اندلعت الثلاثاء الماضي، إذ وضع تويتر علامة تحذيرية على بعض تغريدات ترمب، ما أثار حفيظة ترمب وهدد بإغلاق مواقعه التواصل.

وهدد ترمب، الأربعاء الماضي، بـ"تشديد القواعد المنظمة" لمواقع التواصل الاجتماعي أو حتى "إغلاقها"؛ ليرد الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، على انتقاد سياسات الموقع بشأن مراجعة الحقائق، قائلا "سنواصل التنبيه إلى المعلومات الخاطئة، أو الخلافية بشأن الانتخابات".

اقرأ أيضًا:

تويتر يخلي مسؤوليته عن تغريدة لترمب ويتهمه "بتمجيد العنف"

ترمب يصدر قرارا يعاقب مواقع التواصل ويتهمها بالتحيز السياسي (فيديو)

بعد خلافه مع تويتر.. ترمب يهدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي

بعد أول تحذير من تغريداته.. ترمب يتهم تويتر بالتدخل في الانتخابات

الشرطة الأمريكية تعتقل مراسل سي إن إن على الهواء أثناء تغطية احتجاجات (فيديو)

أمريكا.. إحراق مركز للشرطة واتساع الاضطرابات احتجاجا على مقتل رجل أسود (فيديو)