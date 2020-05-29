تركيا.. إنجاز بناء مستشفى خلال 45 يوما لعلاج مرضى كورونا (فيديو)

نشر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، يوضح مراحل إنجاز بناء مستشفى خلال 45 يوما لعلاج مرضى فيروس كورونا.

وقال الوزير في تغريدته، إن مستشفى "فريحة أوز" سيتم افتتاحه اليوم الجمعة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أن المستشفى المكون من طابق واحد بني بطريقة تجعله لا يتضرر من الزلازل، وأنه مخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا وغيرها من الحالات.

Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle yarın saat 14.00’te açılıyor. Depremde zarar görmeyecek şekilde yapılan, tek katlı yeni hastanemizle İstanbul, salgına ve her türlü deprem ve afete karşı hazır hale gelecek. pic.twitter.com/CkbaDtGhRz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكد أردوغان، أنه سيتم إنشاء مستشفيين جديدين في إسطنبول خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، بهدف مكافحة الفيروس.

وأضاف أن أحد المستشفيين سيكون في منطقة "سنجاق تبه" بالشطر الآسيوي من المدينة، والآخر في الطرف الأوربي، داخل مطار أتاتورك.

وأمس الخميس، أعلن أردوغان عن سلسلة إجراءات لعودة الحياة إلى طبيعتها في تركيا، اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران المقبل، بعد النجاح في كبح جماح انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن تركيا أصبحت في طليعة البلدان التي تجاوزت المرحلة بالحد الأدنى من المشاكل "بفضل دعم شعبنا وعبر خدماتنا الصحية والتدابير الأخرى".

بينما بيّن أن وصول تركيا لموقع القدوة من حيث مكافحة كورونا وعدد الوفيات، هو نجاح مشترك لـ 83 مليون مواطن تركي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة التركية تماثل 1576 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124 ألفا و369.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة التركية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 160 ألفا و979، إثر تسجيل 1182 حالة جديدة.

ووفق المعطيات ذاتها، سجلت تركيا 30 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و461.

وقال وزير الصحة التركي إن الإصابات الجديدة ضمن المستويات المتوقعة.