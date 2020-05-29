بموجب اتفاقها مع ليبيا.. تركيا تعلن موعد بدء التنقيب عن النفط في المتوسط

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، الجمعة، إن تركيا قد تشرع في التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر بموجب اتفاق وقعته مع ليبيا.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا العام الماضي.

وتقول تركيا إن الاتفاق يؤسس منطقة اقتصادية خالصة من ساحلها الجنوبي إلى ساحل ليبيا الشمالي ويحمي الحقوق في المصادر.

وتعارض اليونان وقبرص ومصر وغيرهما الاتفاق ويصفونه بغير الشرعي، وهو الاتهام الذي ترفضه أنقرة.

ويعارض الاتحاد الأوربي أيضا الاتفاق البحري الذي جرى توقيعه جنبا إلى جنب مع اتفاقية تقدم تركيا بموجبها دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني التي تحارب مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر المتمركزة في شرق ليبيا منذ أكثر من عام.

وفي حديثه خلال مراسم بمناسبة بدء إبحار السفينة التركية "فاتح" للتنقيب عن النفط والغاز إلى البحر الأسود، قال دونميز إن مؤسسة البترول التركية، التي طلبت تصريح استكشاف في شرق البحر المتوسط، ستبدأ العمليات في مناطق داخل نطاق ترخيصها بعد إتمام العملية.

وقال دونميز "في إطار الاتفاق الذي توصلنا إليه مع ليبيا، سيكون بمقدورنا الشروع في عملياتنا للتنقيب عن النفط هناك في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر". وأضاف أن سفينة التنقيب التركية الجديدة "القانوني" ستذهب أيضا إلى البحر المتوسط في وقت لاحق هذا العام.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج

وهي الخطوة قد تفاقم التوتر بالمنطقة، حيث لتركيا خلافات منذ سنوات مع اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل بشأن ملكية المصادر الطبيعية.

وقد تواجه تركيا أيضا عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي على خلفية عملياتها.

وعلى صعيد منفصل، قال دونميز إن سفينة التنقيب "فاتح" ستجري أولى عملياتها بالبحر الأسود يوم 15 يوليو/ تموز، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية لمحاولة انقلاب فاشلة عام 2016.

ورست سفينة "فاتح" في ميناء حيدر باشا بإسطنبول، يوم العاشر من أبريل/نيسان الماضي، قادمة من شرقي البحر المتوسط.

وبعد إتمام التحضيرات اللازمة أبحرت السفينة نحو البحر الأسود، تزامناً مع الذكرى 567 لفتح القسطنطينية (إسطنبول)، على يد السلطان العثماني محمد الفاتح.

وتعد سفينة "فاتح" من أبرز سفن التنقيب التركية ويبلغ طولها 229، وعرضها 36 متراً، ودخلت الخدمة عام 2011.