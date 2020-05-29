الشرطة الأمريكية تعتقل مراسل سي إن إن على الهواء أثناء تغطية احتجاجات (فيديو)

ألقت شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية القبض على مراسل شبكة سي.إن.إن أثناء تغطية حية للاحتجاجات في المدينة دون ذكر أي سبب واقتادته بعيدا مع ثلاثة من زملائه بعد وضع القيود في أيديهم.

وكان المراسل عمر جيمينز، وهو أسود البشرة، يصور محتجا أثناء القبض عليه عندما حاصره نحو ستة من رجال الشرطة البيض.

وقال لأفراد الشرطة الذين ارتدوا أقنعة واقية من الغاز "يمكننا التراجع للخلف إلى حيث ترغبون".

وأوضح لهم أنه وزملاءه يعملون بالصحافة وقال "سنبتعد عن طريقكم".

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

وأطلقت الشرطة سراح المراسل وفريقه بعد اعتقالهم بفترة وجيزة. وقدمت شبكة سي إن إن الشكر لحاكم ولاية مينيسوتا على تدخله السريع لإطلاق سراح فريق القناة بعد حوالي ساعتين من اعتقاله.

CNN’s @OmarJimenez and his crew have been released from police custody. He recounts getting arrested and what happened while they were in custody. https://t.co/v3kMq77Oro pic.twitter.com/JoqmwlTc5i — CNN (@CNN) May 29, 2020

قناة @cnn تشكر حاكم ولاية مينيسوتا على "تدخله السريع" لإطلاق سراح فريق القناة بعد حوالي ساعتين من اعتقاله أثناء تغطيته أحداث مدينة #مينيابوليس احتجاجا على مقتل #جورج_فلويد على يد الشرطة. https://t.co/VapuOyMOzR — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) May 29, 2020

من ناحية أخرى أظهرت لقطات فيديو شابة، محجبة وهي تقوم بإعادة عبوة غاز إلى الناحية التي يتمركز فيها رجال الشرطة.

اندلاع الاحتجاجات واتساع رقعتها

واتسعت دائرة الاحتجاجات في منيابوليس في ولاية مينيسوتا، التي اندلعت احتجاجا على مقتل مواطن من ذوي البشرة السوداء على يد شرطي أبيض.

واستدعى حاكم مينيسوتا الحرس الوطني للمساعدة في استعادة الأمن بعد اتساع الاحتجاجات لليلة الثالثة على التوالي في مدينة منيابوليس، إثر مقتل المواطن جورج فلويد (46 عامًا) على يد شرطي أبيض.

وبحسب الإعلام الأمريكي، فقد اقتحم متظاهرون مركز الشرطة في المنطقة الثالثة بالمدينة، حيث قتل فلويد، وأضرموا النيران في المبنى، الأمر الذي رصدته العدسات.

وتمكن مئات المتظاهرين من تجاوز حاجز الشرطة أمام المركز، واقتحموه، بينما قامت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالبث المباشر للحظات إحراق المركز.

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