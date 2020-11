الشرطة الأمريكية تعتقل مراسل سي إن إن على الهواء أثناء تغطية احتجاجات (فيديو)

ألقت شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية القبض على مراسل شبكة سي.إن.إن أثناء تغطية حية للاحتجاجات في المدينة دون ذكر أي سبب واقتادته بعيدا مع ثلاثة من زملائه بعد وضع القيود في أيديهم.

وكان المراسل عمر جيمينز، وهو أسود البشرة، يصور محتجا أثناء القبض عليه عندما حاصره نحو ستة من رجال الشرطة البيض.

وقال لأفراد الشرطة الذين ارتدوا أقنعة واقية من الغاز "يمكننا التراجع للخلف إلى حيث ترغبون".

وأوضح لهم أنه وزملاءه يعملون بالصحافة وقال "سنبتعد عن طريقكم".

وأطلقت الشرطة سراح المراسل وفريقه بعد اعتقالهم بفترة وجيزة. وقدمت شبكة سي إن إن الشكر لحاكم ولاية مينيسوتا على تدخله السريع لإطلاق سراح فريق القناة بعد حوالي ساعتين من اعتقاله.

