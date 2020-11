أمريكا: توجيه تهمة القتل غير المتعمد لشرطي مينيابوليس.. وفرض حظر التجول (فيديو)

أوقفت سلطات ولاية مينيسوتا شرطيًا اتُهم بقتل رجل أسود يدعى جورج فلويد (46 عامًا)، والذي قضى أثناء اعتقال الضابط له في مدينة مينيابوليس (شمالي الولايات المتحدة)، اليوم الجمعة.

وقال جون هارينغتون من دائرة الأمن المدني في ولاية مينيسوتا إن "الشرطي الضالع في مقتل فلويد، ويدعى ديريك شوفن وقد وضعته الشرطة الجنائية قيد الحجز".

وأثار مقتل فلويد أثناء توقيفه اضطرابات واسعة واحتجاجات، أدت إلى نشر الحرس الوطني الأمريكي 500 من عناصره في المدينة لإعادة الهدوء إليها.

وفي تطور مفاجئ، أعلنت ولاية مينيسوتا فرض حظر التجول في مينيابوليس من مساء اليوم الجمعة، وحتى صباح الإثنين المقبل، في محاولة لاحتواء تصاعد المصادمات بين محتجين على مقتل فلويد وقوات الشر.

وكانت معظم التظاهرات سلمية في البداية، وأقامت قوات الشرطة سلاسل لاحتواء الحشود، لكن جرت صدامات وعمليات نهب لنحو 30 محلًا تجاريًا وأضرِمت حرائق، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع أمام المركز، الذي كان يعمل فيه العناصر المتهمون بالتسبب بموت الرجل الأسود.

وبدأت التظاهرات، مساء أمس الخميس، بعدد كبير من المحتجين الذين وضعوا كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد، بينما تحدثت شرطة مدينة سانت بول المجاورة عن أضرار وسرقات أيضًا.

واعتقلت الشرطة مراسل شبكة "سي إن إن" الإخبارية أثناء تغطيته احتجاجات مينيابوليس.

وقال مدعي المنطقة مايك فريمان للصحفيين إن "عنصر الشرطة السابق شوفين وجِّهت إليه تهمة القتل غير المتعمد من قبل مكتب مدعي منطقة هينبين".

وشوهد الضابط شوفين في مقطع فيديو وهو يضغط بركبته على عنق فلويد الذي كان يتألم ويتوسل قائلا: "لا أستطيع التنفس"، وأعلنت وفاة فلويد بعد مدة وجيزة من الواقعة، ما أثار غضبًا على المستوى الوطني.

وأعلن فريمان الاتهامات في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قائلًا "إنها أسرع مرة نتهم فيها ضابط شرطة على الإطلاق".

وتابع فريمان: "التحقيق مستمر" فيما يتعلق بثلاثة ضباط آخرين متورطين في الحادث.

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الجمعة أن وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الذي قضى خلال توقيفه في مينيابوليس، يجب ألا تعتبر "أمرا عاديا" في الولايات المتحدة.

وكتب أول رئيس أسود للولايات المتحدة، باراك أوباما، في بيان "يجب ألا يعتبر هذا "أمرا عاديا" في أمريكا 2020، وأضاف أوباما: "إذا أردنا أن يكبر أولادنا في بلد يكون على مستوى أعظم قيمه، بإمكاننا ويجب علينا القيام بما هو أفضل".

ونشر أوباما بيانه على تويتر، موضحا أنه بحث مع أصدقاء له في الأيام الماضية الفيديو التي أظهرت آخر لحظات فلويد. وعلق أوباما على فيديو لفتى (12 عامًا) يدعى كيدرون براينت يؤدي أغنية لفلويد يقول فيها "كل ما أريده هو أن أعيش"، لقيت انتشارا واسعا في الولايات المتحدة وأرسلها له أحد أصدقائه ليعبر له عن "إحباطه".

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R

— Barack Obama (@BarackObama) May 29, 2020