وزير الصحة الألماني: لا معلومات حقيقية عن خطورة عدوى كورونا لدى الأطفال

اعتبر وزير الصحة الألماني ينس شبان أنه من الصعب حاليًا إعلان تقديرات يعوّل عليها بخصوص خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) داخل مدارس ورياض أطفال.

وقال شبان لصحيفة "أوغسبروغر ألغيماينه"، في عددها الصادر اليوم الخميس: "في الحقيقة لدينا الآن وضع دراسي لا يسمح باستنتاجات حقيقية عن مدى إسهام الأطفال في انتشار الفيروس".

وتابع الوزير الألماني قائلا: "هناك تقييمات مختلفة ومتباينة تمامًا، وهذا يجعل من الصعب للغاية اتخاذ قرارات سياسية".

وأشار شبان إلى ظهور معلومات علمية جديدة بشكل يومي تقريبًا عن فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن ذلك يجبر الأوساط السياسية على تغيير تقييماتها وتكييف إجراءاتها بناء على ذلك، وهذا أمر صعب للغاية بالنسبة للمدارس ورياض الأطفال.

يذكر أن جميع الولايات الألمانية أغلقت المدارس ورياض الأطفال في منتصف مارس/ آذار الماضي من أجل الحد من انتشار الفيروس التاجي، وفي الوقت الحالي يجري التمهيد لفتح المدارس ورياض الأطفال في كل مكان، إلا أنه ليس هناك خط موحد لذلك.

وقررت ولاية شلزفيغ-هولشتاين، أمس الأربعاء، بدء جميع المدارس الابتدائية مجددًا اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

يذكر أن بعض الأطباء قد صرح قبل نحو شهرين بأن الأطفال تحت سن التاسعة ليسوا معرضين للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنهم قد ينقلوا العدوى لمن حولهم، ثم رُصدت إصابات لأطفال عمرهم أقل من سنتين، وتعافى بعضهم في حين توفي آخرون.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد أجاب نهاية أبريل/نيسان الماضي، أمام الجمعية الوطنية عن سؤال: هل يسبِّب فيروس كورونا المستجد التهابات جديدة وخطيرة لدى الأطفال؟ بقوله: "يتعاون أطباء الأطفال وطواقم الإنعاش (في أوربا) لمعرفة ما إذا كان هناك رابط بين هذا المرض الجديد (كوفيد-19)، وهذا أمر لا أعرف إجابته الآن".

وفي لندن، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، لإذاعة "إل بي سي" ردًا عن السؤال نفسه: "إنها مسألة تقلقنا، خصوصا وأن جميع الدراسات أثبتت -حتى الآن- أن الإصابات الخطيرة بالفيروس نادرة جدًا بين الأطفال".

وفي السياق، دق نظام الرعاية الصحية البريطاني ناقوس الخطر حول الموضوع ذاته، وسجّلت حالات ضئيلة مشابهة في فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وبلجيكا.

كما صرح رئيس قسم أمراض قلب الأطفال في مستشفى نيكير للأطفال، داميان بونيه، لفرانس برس "في مجمل مستشفيات باريس يشمل ذلك نحو 20 حالة"، مضيفًا "بحسب زملائي الفرنسيين هناك حالات أخرى في أماكن متفرقة، وإن كان عددها الإجمالي يبقى محدودا".

وقال المختص بالأمراض المعدية في مستشفى كوهين للأطفال في نيويورك، سونيل سود: "رأيت مثل هذه الحالات أمس واليوم، كما يرى زملائي إصابات مشابهة منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وفي السياق، أصاب فيروس كورونا المستجد 182 ألفًا و209 أشخاص في ألمانيا، قضى منهم جراء الإصابة 8 آلاف و552 مصابًا، في حين تعافى 163 ألفًا و200 مصاب، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب فيروس كورونا المستجد 5 ملايين و846 ألفًا و538 شخصًا، وأودى بحياة 359 ألفًا و529 مصابًا، بينما تعافى مليونان و537 ألفًا و260 مصابًا، حتى اللحظة.

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