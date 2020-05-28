وزير إندونيسي يشبه فيروس كورونا بالزوجات

يواجه وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ انتقادات حادة لتشبيهه فيروس كورونا بالزوجات، في محاولة من جانبه لتهدئة المخاوف بشأن تخفيف القيود الصحية.

وقال محفوظ في مقطع فيديو نشر على يوتيوب "هل سنختبئ إلى الأبد؟ يمكننا أن نتأقلم على الوضع بينما نظل ننتبه لصحتنا".

وأضاف: "تلقيت منشورا ساخرا من زميلي (وزير الشؤون البحرية والاستثمار) لوهوت باندجايتان يقول إن كورونا مثل زوجتك.. حيث تحاول في البداية السيطرة عليها ثم تدرك أنك لا تستطيع، ثم تتعلم كيف تتعايش معها".

وأثارت تلك التعليقات ردودا غاضبة من جماعات حقوقية نسائية وإندونيسيين آخرين.

وقالت جمعية التضامن مع المرأة في بيان إن ذلك التصريح "لا يعكس فقط عدم كفاءة الحكومة في معالجة جائحة كوفيد-19، ولكنه يظهر أيضا المواقف المتحيزة للجنس وكراهية النساء من جانب المسؤولين الحكوميين".

وأضاف البيان أن "النكات التي تستخدم النساء موضوعا لها ستعمل فقط على تطبيع ثقافة العنف ضد المرأة".

وتستعد الحكومة الإندونيسية لرفع جزئي للإغلاق الصحي في مناطق من البلاد بحلول أوائل يونيو/ حزيران، والتأقلم على ما أسمته بـ "الوضع الطبيعي الجديد".

وأعلن الجيش نشر 340 ألف فرد من قوات الأمن لفرض إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، التي تعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية الخميس تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 24538 إصابة، كما تم تسجيل 23 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1496 حالة وفاة. وتعافى 6240 شخصا من المرض.