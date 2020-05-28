هل أصيب البرهان بفيروس كورونا؟ مجلس السيادة السوداني يرد

نفى مكتب رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، ما تردد من أنباء بشأن إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المكتب، في بيان أن "الخبر الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفيروس كورونا، عار عن الصحة تماما".

وأوضح أن البرهان يتمتع بصحة كاملة، وأنه قضى فترة عيد الفطر في تبادل برقيات التهنئة والاتصالات مع الملوك والرؤساء.

وأشار البيان أن البرهان سيعود إلى العاصمة الخرطوم، اليوم، بعد قضاء عطلة العيد في مسقط رأسه بولاية نهر النيل شمالي البلاد.

كان ناشطون على مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية تداولوا أنباءً عن إصابة البرهان بكورونا.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في السودان، حتى اليوم، إلى 4 آلاف و346 منها 195 وفاة و749 حالة تعاف.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 5 ملايين و860 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 360 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و540 ألفا، بحسب موقع "ورلدميترز"، المتخصص في رصد ضحايا وإصابات الفيروس.