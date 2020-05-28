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سياسة

مصر: أعلى عدد إصابات بكورونا في يوم واحد والإجمالي يتجاوز 20 ألفا

مصرية ترتدي قناعا واقيا خلال تسوقها في شوارع القاهرة
مصرية ترتدي قناعا واقيا خلال تسوقها في شوارع القاهرة
28/5/2020

سجلت مصر 1127 إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء وذلك ارتفاعا من 910 حالات أمس.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنها سجلت أيضا 29 حالة وفاة جديدة مقارنة مع 19 حالة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 20793  حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و845 حالة وفاة".

وأبدت مصر الأسبوع الماضي مؤشرا على توسيع نطاق فحوص الفيروس إذ أعلنت أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد ستتيح الفحص لمن تظهر عليهم أعراض المرض.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس/آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجوال جزئيا.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 5 ملايين و853 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 360 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و540 ألفا، بحسب موقع "ورلدميترز"، المتخصص في رصد ضحايا وإصابات الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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