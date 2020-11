ماليزيا: الإطاحة بـ"مهاتير محمد" من حزبه السياسي مع أربعة آخرين

قالت وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس، إن زعيم ماليزيا السابق مهاتير محمد قد فُصِل من حزبه السياسي، فضلًا عن أربعة أعضاء آخرين، وذلك على خلفية معارضتهم سياسة الحزب.

وأسهم مهاتير محمد في تأسيس حزب "السكان الأصليون المتحد" (بيرساتو)، عام 2016، في أحدث تحول لمسيرته السياسية على مدى ستة عقود.

وجاء في بيان أصدره الحزب أن عضوية مهاتير (94 عامًا) "قد ألغيت بأثر فوري"، وفق رسالة موقّعة من السكرتير التنفيذي للحزب محمد سحيمي يحيى.

JUST IN: Mahathir Mohamad, Mukhriz Mahathir, Amiruddin Hamzah, Maszlee Malek and Syed Saddiq have been sacked from Bersatu. This is because Mahathir & Co sat at the opposition bloc in Parliament, said Bersatu’s executive secretary Muhammad Suhaimi Yahya. pic.twitter.com/Hu2B9Q8ZZa

Tun Dr Mahathir Mohamad, DS Mukhriz Mahathir & Syed Saddiq were sacked by Bersatu for sitting in the Opposition bench in the May 18 parliament sitting.

According to a May 15 letter by Bersatu, supreme council members Dr Maszlee Malik & Amiruddin Hamzah were also given the boot pic.twitter.com/4lFVARkUEh

