ماليزيا: الإطاحة بـ"مهاتير محمد" من حزبه السياسي مع أربعة آخرين

قالت وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس، إن زعيم ماليزيا السابق مهاتير محمد قد فُصِل من حزبه السياسي، فضلًا عن أربعة أعضاء آخرين، وذلك على خلفية معارضتهم سياسة الحزب.

وأسهم مهاتير محمد في تأسيس حزب "السكان الأصليون المتحد" (بيرساتو)، عام 2016، في أحدث تحول لمسيرته السياسية على مدى ستة عقود.

وجاء في بيان أصدره الحزب أن عضوية مهاتير (94 عامًا) "قد ألغيت بأثر فوري"، وفق رسالة موقّعة من السكرتير التنفيذي للحزب محمد سحيمي يحيى.

JUST IN: Mahathir Mohamad, Mukhriz Mahathir, Amiruddin Hamzah, Maszlee Malek and Syed Saddiq have been sacked from Bersatu. This is because Mahathir & Co sat at the opposition bloc in Parliament, said Bersatu’s executive secretary Muhammad Suhaimi Yahya. pic.twitter.com/Hu2B9Q8ZZa — emmanuelsamarathisa (@esshimself) May 28, 2020

Tun Dr Mahathir Mohamad, DS Mukhriz Mahathir & Syed Saddiq were sacked by Bersatu for sitting in the Opposition bench in the May 18 parliament sitting. According to a May 15 letter by Bersatu, supreme council members Dr Maszlee Malik & Amiruddin Hamzah were also given the boot pic.twitter.com/4lFVARkUEh — BFM News (@NewsBFM) May 28, 2020

Shocked to hear that Malaysia's former Prime Minister Mahathir Mohamad has been sacked by the political party he co-founded for not supporting the country's government. @chedetofficial pic.twitter.com/T9b45X4XO7 — Dr. Parvez Reza (@DrParvezReza2) May 28, 2020

وورد في البيان المُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إن عضوية أعضاء المجلس الأعلى في بيرساتو، الدكتور ماسلي مالك، وداتوك أمير الدين حمزة، ورئيس أرمادا بيرساتو، سيد صادق سيد عبد الرحمن، توقفت تلقائيًا أيضًا.

وفُصِلَ مهاتير، الذي ترأس الحزب، فضلًا عن أربعة نواب آخرين بالبرلمان؛ لعدم دعمهم حكومة ماليزية يقودها رئيس الحزب، محيي الدين ياسين.

وكان النواب الخمسة قد انتقلوا إلى مقاعد المعارضة في جلسة برلمانية قصيرة عقدت يوم 18 مايو/ أيار الجاري.

وكان مهاتير، الذي انتخب لأول مرة عضوًا بالبرلمان في عام 1964، أكبر رئيس حكومة في العالم، قبل أن يستقيل من منصبه فجأة في 24 فبراير/شباط الماضي.

وتسببت استقالة مهاتير في اندلاع نزاع محموم على السلطة لمدة أسبوع، بلغ ذروته مع اختيار محيي الدين رئيسًا للوزراء. وكان محيي الدين أسس مع مهاتير حزب "بيرساتو"، قبل الانضمام إلى تحالف من أربعة أحزاب، قد فاز بانتخابات عام 2018.

وبعد الاستقالة، كان مهاتير يسعى لترتيب محاولة أخرى يعود من خلالها إلى منصب رئيس الوزراء، بعد دعوة البرلمان للانعقاد.

وفي أول مارس/أذار، أدى محيي الدين اليمين الدستورية، وقال مهاتير إن "خيانة وقعت"، وأعلن أنه يتمتع بدعم 114 نائبا برلمانيا- وهو ما يكفي للحصول على الأغلبية في تصويت البرلمان.

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