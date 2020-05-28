لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 28 مايو/أيار)

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 5 ملايين و826 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 358 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و523 ألفا، بحسب موقع "ورلدميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم 28 من مايو/آيار 2020.

لحظة بلحظة

وزارة الصحة العراقية: 4 حالات وفاة و322 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 179والإصابات 5457.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 3 وفيات و1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 33 والإصابات 50914.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 143.

غوتيريش: أزمات الديون المنتشرة ستعيق الاستجابة لجائحة كورونا وتعرقل التنمية المستدامة لسنوات عديدة قادمة.

غوتيريش: ما لم نتصرف الآن فإن جائحة كورونا ستتسبب في دمار ومعاناة لا يمكن تصورها في جميع أنحاء العالم.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 16 وفاة و1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 441 والإصابات 80185.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 3 وفيات و563 إصابة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 258 والإصابات 32532.

وزارة الصحة التونسية: 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1068.

وكالة الأناضول: تركيا تعتزم ذبح 1003 أضاحي في المساجد الرئيسية غدا الجمعة ابتهاجا بإعادة فتح المساجد.

وكالة الأناضول: تركيا تستأنف صلوات الجماعة في المساجد اعتبارا من غد الجمعة.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 185.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل وفاة واحدة و636 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 131 آخرين.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24112.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1168.

وزارة الصحة الإيرانية: 63 وفاة و2258 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7627 والإصابات إلى 143849.

عدد المتعافين من كورونا يبلغ أكثر من 2.5 مليون شخص ويتخطى 7 أضعاف الوفيات جراء الفيروس حول العالم.

روسيا: 174 وفاة و8371 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4142 والإصابات إلى 379051.

وزارة الصحة الباكستانية: 15 وفاة و1003 إصابات بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 1240 والإصابات إلى 60154.

السودان: تسجيل 11 وفاة بفيروس كورونا و200 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4346 والوفيات إلى 195.

إقليم كردستان العراق: تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا في محافظة أربيل ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 532.

البرازيل: تسجيل 1086 وفاة بفيروس كورونا وإصابة 20599 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25598 والإصابات إلى 411821.

مركز التحكم بالأمراض الإفريقي: تسجيل 3696 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 54 دولة إفريقية والإجمالي يبلغ 119745.

رويترز: عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة يتخطى 100 ألف.

مركز مكافحة الأمراض في ليبيا: وفاة شخص بفيروس كورونا وتسجيل 20 إصابة ليبلغ إجمالي الوفيات 4 والإصابات 99.