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سياسة

كورونا.. تعرف على الفئات المعرضة أكثر من غيرها للخطر (فيديو)

28/5/2020

تناولت حلقة من برنامج مع الحكيم الفئات المعرضة أكثر من غيرها للخطر في حال الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور يحيى غنيم استشاري الجراحة العامة والأورام، إن هذه الفئات الحساسة أو غير المحمية، هي الفئات المعرضة للخطر أكثر من غيرها، إذ أنها تعاني أصلا من أمراض أخرى.
وأوضح أن هذه الفئات، تتعرض لحدوث وفيات وسطها وتحدث فيها وفيات أكثر من أي فئات أخرى في حال تعرضها للإصابة بالفيروس.
وشدد على ضرورة اتخاذ احتياطات لهذه الفئة لحمايتها واتخاذ إجراءات احترازية أكثر تشددا تجاه المخالطين بها والمتعاملين، للتأكيد على تجنبيهم الإصابة بالفيروس.
وعدّد غنيم الفئات الأكثر عرضة للخطر في حال الإصابة ومن هذه الفئات: مرضى السرطان أو الذين يخضعون لعلاج كيمائي أو الذين يعالجون بالأشعة ومرضى السكر غير المنضبط.

وتخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد مئة ألف في الولايات المتحدة وأكثر من 25 ألفا في البرازيل، لتصل إلى أكثر من 350 ألفا في العالم رغم أن إجراءات رفع العزل تتواصل.

وفي الولايات المتحدة، تم تجاوز هذه العتبة الرمزية الثلاثاء بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز التي أحصت أيضا حوالى 1,7 مليون حالة إصابة بكوفيد-19.
وأعلى عدد وفيات سُجل خصوصا في ولاية نيويورك، ثانية ولاية تعد أعلى كثافة سكانية، مع ثلث الوفيات في البلاد. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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