في كولومبيا.. اهتمام متزايد بالإسلام والنساء الأكثر إقبالا

قال إلياس مرزوقي، الرئيس المؤسس لمعهد الإمام القرطبي في العاصمة الكولومبية بوغوتا، إن الاهتمام بالتعرف على الإسلام يزداد بين الشباب الكولومبي يوما بعد يوم.

وأوضح مرزوقي، أن كولومبيا تحتضن جالية مسلمة كبيرة، ويعتنق الإسلام شخصان أو ثلاثة أسبوعيًا معظمهم من الطلاب.

وقال مرزوقي، إن المعتنقين الجدد للإسلام باتوا يشكلون ما نسبته 70-80 في المئة من أبناء الجالية المسلمة في كولومبيا. مشيرًا أن نسبة النساء المعتنقات للإسلام أكثر من الرجال.

وقال موضحا، أنه ولد ونشأ في أسرة تونسية في فرنسا، قبل أن يذهب إلى سوريا عام 2003.. لدراسة الفقه الإسلامي فيها لمدة 5 سنوات، حيث التقى بزوجته الكولومبية المسلمة هناك.

وبعد زواجه، انتقل مرزوقي إلى كولومبيا وأسس معهد الإمام القرطبي، الذي يضم أيضًا مسجدًا ومدرسة لتدريس الفقه الإسلامي والفلسفة.

بالإضافة إلى الأنشطة التي يجريها مرزوقي في معهده، فإنه يشارك في إلقاء محاضرات عن التاريخ الإسلامي في جامعة روزاريو في بوغوتا.

لا تمييز ضد المسلمين

وذكر أن غالبية المسلمين الذين قدموا إلى مسجد الإمام القرطبي في بوغوتا، كانوا من الأشخاص الذين اختاروا الإسلام بين سن 15 و40، موضحًا أن هذا الجيل ينتمي إلى الطبقة المتوسطة ويتميز باهتمامه البالغ بالتعرف على الإسلام.

ونوه مرزوقي إلى أن معهد الإمام القرطبي، والمسجد والمدرسة الموجودين ضمن المعهد، كلها تعتبر مركزًا للأنشطة الاجتماعية الخاصة بأبناء الجالية المسلمة في بوغوتا، ولا تقتصر أنشطتها فقط على أداء العبادات.

وذكر مرزوقي أن هناك جالية مسلمة لبنانية في العاصمة قدمت منذ سنوات عديدة، ويتميز الكولومبيون بقبولهم للآخر وبطبيعة منفتحة ويتقبلون الاختلافات في المجتمع.

وأوضح" لا يوجد صراع بين المسلمين وغير المسلمين بشكل عام في أمريكا الجنوبية، ولم تقع مثل هذه الأحداث عبر التاريخ. فاليوم تعتبر الجالية المسلمة في البرازيل من أقوى الجاليات في أمريكا الجنوبية.

وبما أن الإسلام في كولومبيا يعتبر جديدا نوعًا ما، وفتيا جدًا، لذا لا يمكنك رؤية المسلمين والمظاهر الإسلامية في الشوارع.

ولفت مرزوقي إلى أنه لا يوجد تمييز أو هجمات عنصرية ضد المسلمين في كولومبيا، كما أن أبناء الجالية المسلمة يستطيعون العيش وممارسة النشاطات الدينية الخاصة بهم في المجتمع دون أي ضغوط أو تمييز.

وقال" من الجيد جدًا أن يكون هناك قسم للدراسات الإسلامية في أي من جامعات كولومبيا، لاحتضان الراغبين بالتعرف على الإسلام وقيمه من خلال الدراسة الأكاديمية.

مسلمون يؤدون الصلاة بأحد المراكز الإسلامية في بوغوتا

رمضان في كولومبيا

حول انتشار فيروس كورونا في البلاد أوضح مرزوقي وبحسب البيانات الحالية، فإنه يوجد أكثر من 19 ألف إصابة في البلاد، في حين بلغت أعداد الوفيات نحو 700 حالة حتى الآن.

وأوضح أن الجالية المسلمة في كولومبيا قضت شهر رمضان داخل الحجر المنزلي، بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة لمنع انتشار الوباء.

ولفت مرزوقي أن إدارة معهد الإمام القرطبي واصلت القيام بأنشطة الدعوة عبر شبكة الإنترنت، ومع ذلك كان شهر رمضان هذا العام صعبًا على المسلمين الجدد. بسبب إجراءات العزل.

وقال إنه لم يتم تنظيم موائد الإفطار الجماعي ولا عقد الدروس الدينية في المسجد كما كان يتم ذلك كل عام بسبب إجراءات الحظر الصحي الذي فرضته ظروف انتشار الوباء.