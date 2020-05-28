فورد تطور نظام التدفئة لقتل فيروس كورونا في سيارات الشرطة (فيديو)

تجري شركة صناعة السيارات الأمريكية فورود موتور اختبارات لبرنامج كمبيوتر جديد في سيارات الشرطة يرفع درجة حرارة قمرة السيارة إلى 133 درجة فهرنهايت، بما يكفي لتدمير فيروس كورونا.

وأشار موقع "أوتوموتيف نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن البرنامج، المتاح في سيارات الشرطة بالولايات المتحدة وكندا ودول أخرى، من طراز "بوليس إنترسيبتور يوتيلتي".

وأنتِج البرنامج في الفترة من 2013 إلى 2019، ويستخدم محرك السيارة وأنظمة التكييف لرفع درجة حرارة القمرة لمدة 15 دقيقة بهدف القضاء على أي وجود لفيروس كورونا المستجد في السيارة.

وتعاونت فورد مع باحثين من جامعة أوهايو لتطوير النظام واختباره في سيارات الشرطة في نيويورك وكاليفورنيا وميتشغان وماساشوستس وأوهايو وفلوريدا.

وأضاف رئيسا المعامل في قسم الميكروبيولوجي في جامعة ولاية أوهايو، جيف جانيس وجيسي كويك في بيان "دراستنا مع فورد تشير إلى أن تعرض فيروس كورونا المستجد لدرجة حرارة 56 درجة مئوية أو 8.132 درجة فهرنهايت لمدة 15 دقيقة يقضي على أكثر من 99 في المئة من الفيروسات الموجودة على الأسطح الداخلية والمعادن المستخدمة داخل سيارات "بوليس إنترسيبتور يوتيليتي".

وأشار موقع أوتوموتيف نيوز إلى أن البرنامج الجديد من بين الأمثلة الأولى للتجارب التي تجريها شركات صناعة السيارات بشأن طرق المحافظة على تطهير وتعقيم السيارات في عصر فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم هاكيت في تصريحات صحفية إن الشركة تبحث إمكانية استخدام خامات مضادة للميكروبات في تجهيز سياراتها في المستقبل.

وتركز شركة فورد على استخدام هذه التقنيات في الوقت الراهن مع السيارات التي تستخدمها أجهزة تنفيذ القانون وسيارات كروس أوفر "إكسبلورر" الأكثر مبيعا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 5 ملايين و833 ألفًا و795 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 358 ألفًا و438 مصابًا، في حين تعافى مليونان و526 ألفًا و884 مصابًا، حتى اللحظة.