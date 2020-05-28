"عاصفة السلام".. تعرف على أبرز انتصارات قوات الوفاق الليبية في شهرين

تمكنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، من قلب معادلة الصراع رأسا على عقب، وانتقلت من الدفاع إلى الهجوم، بعد أن أطلقت عملية "عاصفة السلام"، منذ أكثر من شهرين.

فقد حررت كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات في الجبل الغربي، و3 معسكرات استراتيجية في طرابلس، ودمرت 9 منظومات للدفاع الجوي بانتسير، وأجبرت مرتزقة شركة فاغنر الروسية على الانسحاب من جنوبي العاصمة، بعد أن تسيدت سماء المعركة.

وفيما يلي أبرز الانتصارات التي حققتها قوات الوفاق خلال شهرين:

25 مارس/ آذار: انطلاق عملية عاصفة السلام، وهجوم قوات الوفاق على عدة محاور جنوبي طرابلس بعد استمرار قوات حفتر في انتهاك الهدنة وقصف أحياء العاصمة.

25 مارس آذار: في نفس اليوم اقتحمت قوات الوفاق لأول مرة وبشكل مباغت قاعدة الوطية الجوية (140 كلم جنوب غربي طرابلس)، وأسرت 27 فردا من قوات حفتر.

31 مارس آذار: الاتحاد الأوربي يعلن بدء عملية "إيريني" البحرية لفرض حظر على نقل الأسلحة إلى ليبيا، رغم معارضة حكومة الوفاق وعدة دول.

13 أبريل/ نيسان: قوات الوفاق تحرر كامل مدن الساحل الغربي (صرمان وصبراتة والعجيلات والجميل ورقدالين وزلطن) بالإضافة إلى معسكر العسة بالقرب من الحدود التونسية، ومنطقة مليتة الاستراتيجية.

17 أبريل نيسان: رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري السابق، يسحب قبوله بالترشح لمنصب مبعوث أممي إلى ليبيا، خلفا لغسان سلامة، المستقيل، بعد شهر من ترشيحه من طرف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بسبب تحفظ الولايات المتحدة، رغم إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي عليه.

18 أبريل نيسان: قوات الوفاق تهاجم قوات حفتر في مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، من 7 محاور، وتحرر مناطق جنوب مدينة القره بوللي (45 كلم شرق طرابلس)، وشمالي ترهونة، وتأسر العشرات من مسلحي اللواء التاسع ترهونة (المتحالف مع حفتر)، وتسيطر على معسكر الرواجح.

23 أبريل نيسان: رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، يتقدم بمقترح سياسي لحل الأزمة، وحفتر يرد عليه في نفس اليوم بخطاب يدعو فيه أنصاره لتفويضه حاكما على ليبيا، واعتُبر ذلك أول شرخ بين حليفين.

عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق(يمين) خليفة حفتر، اللواء الليبي المتقاعد(يسار)

26 أبريل نيسان: الاتحاد الأوربي يُفعِّل عملية إيريني بإطلاق طائرة مراقبة للتحليق قبالة سواحل شرقي ليبيا.

27 أبريل نيسان: حفتر يعلن تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وعقيلة يجمع أعيان قبائل الشرق لدعم مبادرته السياسية، مما أفشل مساعي حفتر لتشكيل حكومة جديدة.

4 مايو/ أيار: فرنسا ترسل سفينة تجاه السواحل الليبية في إطار عملية "إيريني"، بعد إرسالها سفينة أخرى قبل أيام، بالإضافة إلى طائرة مراقبة من لوكسمبورغ.

4 مايو أيار : قبائل الورفلة في مدينة بني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس) تعلن رفضها وجود قوات حفتر في المدينة، بعد إرسال الأخير محمود الورفلي، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لتأمين طريق الإمدادات بين بني وليد وترهونة.

5 مايو أيار: قوات الوفاق تشن هجوما ثانيا على قاعدة الوطية وتتمكن من اقتحام إحدى بواباتها، والقضاء على قائد الكتيبة 134 المكلفة بحماية القاعدة، وعدد من أفراد قوات حفتر، قبل أن تتراجع وتكتفي بمحاصرتها وقصفها مدفعيا وصاروخيا وبالطائرات المسيرة.

6 مايو أيار 24 ضربة جوية لطائرات قوات الوفاق المسيرة تستهدف قاعدة الوطية الجوية وتدمر عربتي غراد وسيارة محملة بالذخيرة.

استهداف قوات حفتر للأحياء السكنية في طرابلس

9 مايو أيار : قوات حفتر تقصف أحياء طرابلس بـ 156 صاروخا وقذيفة، وتتسبب في مقتل 6 مدنيين وإصابة أكثر من 10 آخرين، في نفس اليوم الذي قتل وأصيب فيه نحو 70 مسلحا في صفوفها في 6 ضربات جوية.

14 مايو أيار: حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعلن استعداده لدعم حكومة الوفاق ويرفض وضعها مع حفتر في كفة واحدة.

16 – 20 مايو أيار: تدمير 9 منظومات دفاع جوي بانتسير في قاعدة الوطية، وترهونة، ومحيط مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس).

18 مايو أيار : سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية بعد انسحاب قوات حفتر المتحصنة بها منذ 2014.

قوات الوفاق داخل قاعدة الوطية

19 مايو أيار : قوات الوفاق تدخل بلدتي تيجي وبدر (جنوب غرب)، اللتين تقطنهما قبائل الصيعان، الموالية لحفتر، بالجبل الغربي قرب الحدود التونسية.

20 مايو أيار : قوات الوفاق تدخل مدينة الأصابعة (120 كلم جنوب طرابلس)، بعد قتال شرس مع قوات حفتر، رغم موافقة أعيان المدينة على تسليمها دون قتال.

22 مايو أيار: قوات الوفاق تسيطر على معسكر التكبالي (10 كلم جنوبي طرابلس) وعلى كامل منطقة صلاح الدين، بما فيها كلية الشرطة، ومصلحة جوازات السفر والجنسية وقسم البحث الجنائي، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من منطقة مشروع الهضبة، ومعسكر الصواريخ (15 كلم جنوب طرابلس).

22 مايو أيار: السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، يشيد بمساهمة حكومة الوفاق في "دحر الإرهاب وتحقيق السلام".

23 مايو أيار: قوات الوفاق تسيطر على معسكر حمزة الاستراتيجي بمحور مشروع الهضبة، بالإضافة إلى معسكر الصواريخ في منطقة خلة الفرجان.

24 مايو أيار : السيطرة على معسكر اليرموك (15 كلم جنوبي طرابلس) بخلة الفرجان، أكبر وأهم معسكرات طرابلس، بعد يومين من الكر والفر.

24 مايو أيار : انسحاب المئات من مرتزقة شركة فاغنر الروسية من محاور القتال جنوبي طرابلس إلى مطار بني وليد، ونقلهم إلى وجهة غير معلومة.

#عملية_بركان_الغضب: فيديو يُظهر رتل يضم عناصر مرتزقة شركة فاغنر الامنية الروسية و آلياتهم في طريق القريات بعد هروبهم من محاور القتال في #طرابلس و #ترهونة مروراً بمدينة بني وليد pic.twitter.com/GQa8OKwrAU — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 27, 2020