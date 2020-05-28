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سياسة

شاهد: محمد على يطالب المصريين بدعم الأطباء في مواجهة السيسي

28/5/2020

نشر الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي مقطع فيديو جديد على صفحته بموقع فيسبوك، اليوم الخميس، يعلن فيه تضامنه مع مطالب الأطباء في مصر في مواجهة نظام عبدالفتاح السيسي.

وطالب علي الشعب المصري بالخروج إلى شرفات (البلكونة) ونوافذ منازلهم الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة والتصفيق تحية لجهود الأطباء واعتراضا على ما يتعرضون له من إهمال من قبل الحكومة.
وقارن بين الإمكانات التي توفرها الدولة للأطباء لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والإمكانات التي توفرها لعناصر الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب.
وعاد علي للظهور مرة أخرى قبل أيام موجهًا انتقادات لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول ملف أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكشف في مقطع فيديو نشره عبر منصة يوتيوب عن فشل الحكومة المصرية في إدارة ملف فيروس كورونا وعدم شفافيتها في عرض الأرقام الحقيقة للمصابين ما فاقم الوضع وأدى لإصابة عدد كبير من المواطنين والطواقم الطبية.

وعاود رجل الأعمال المصري الظهور مرة أخرى، وذلك بعدما أعلن مطلع هذا العام اعتزال السياسة وأغلق صفحته على فيسبوك.

وظهر علي في مقاطع فيديو عدة، اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات بالجيش بالفساد وبإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السيسي.

واستجابة لدعوات محمد علي ومطالبته برحيل السيسي، خرج آلاف المصريين في مظاهرات نادرة بقلب القاهرة خلال سبتمبر /أيلول 2019 وعدد من المحافظات الأخرى، ووثق صداها ناشطون على منصات التواصل بالصور ومقاطع الفيديو.

المصدر : الجزيرة مباشر
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