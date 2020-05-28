تركيا تستأنف صلوات الجماعة في المساجد بدءا من الجمعة (فيديو)

أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، اعتباراً من الجمعة، وذلك بعد تعليقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.

وأضاف في تصريحات الخميس، إنه سيؤمّ بنفسه المصلين في صلاة الجمعة بمسجد الفاتح على الشطر الأوربي من إسطنبول.

ذبح قرابين

وأوضح أنه سيتم ذبح 1003 قرابين في المساجد الرئيسية، الجمعة في تمام الساعة 11:00 صباحا (الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش)، وتوزيع لحومها على الفقراء، شكراً لله على عودة فتح المساجد أبوابها أمام المصلين.

مساجد إسطنبول البهيّة تتجهز لاستقبال المصلين غداً بعد إغلاقات دامت نحو 70 يوماً.. مشاهد جميلة نشرتها ولاية إسطنبول لأبرز مساجدها، تزيدنا شوقاً لها ولذكراها الطيّبة pic.twitter.com/57nGlJlOAA — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) May 28, 2020

وأفاد أنه سيتم السماح اعتبارا من يوم غد 29 مايو/ أيار، بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر بشكل جماعي في المساجد، ضمن ضوابط محددة، ليتم خلال أسابيع وبشكل تدريجي تطبيق الشيء نفسه بالنسبة إلى صلوات الفجر، والمغرب والعشاء.

ومنذ 16 مارس/ آذار الماضي، علقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، ضمن تدابير الحد من انتشار الفيروس.

وفي الآونة الأخيرة ، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، افتتاح المساجد للعبادة مرة أخرى اعتبارا من 29 مايو/ أيار الحالي.

وبناء عليه، أرسلت وزارة الداخلية أخيرا، تعميما إلى كافة الولايات في إطار تخفيف الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت في التعميم إنها ستسمح اعتبارا من 29 مايو أيار، بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر في المساجد، ضمن ضوابط محددة.

ويأتي استئناف صلوات الجماعة في المساجد، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة