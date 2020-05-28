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سياسة

برلمانية مصرية: المنظومة الصحية متهالكة وعجزت عن إنقاذ مصابين بكورونا (فيديو)

النائبة في البرلمان المصري ثريا الشيخ
النائبة في البرلمان المصري ثريا الشيخ
28/5/2020

بثت النائبة في البرلمان المصري ثريا الشيخ فيديو أعلنت فيه عن فشل منظومة الصحة في محافظة القليوبية ومنطقة شبرا الخيمة التي تمثلها في البرلمان.

وقالت النائبة إن ثلاثة من المواطنين في شبرا الخيمة توفوا بفيروس كورونا لعدم تلقي الرعاية الطبية منهم فتاة في العشرين من عمرها، بعدما لم تستطع إنقاذهم أو توفير أماكن لهم في المستشفيات.

وأعربت البرلمانية عن صدمتها لعدم إدخال أحد المواطنين لمستشفى شبين القناطر، ووقوفه لساعات رغم حالته الحرجة، بانتظار توفير ملابس وقاية يرتديها الطبيب للكشف على المريض. كما كشفت عن وفاة زوج ابنة عمها بسبب إصابته بفيروس كورونا ولم تستطع إنقاذه.

وبشأن حالة أخرى قالت النائبة إن أحد ضباط القوات المسلحة السابقين دخل إلى المستشفى لإجراء جراحة بالقلب وأصيب بفيروس كورونا أثناء وجوده بالمستشفى وذهبت أسرته لزيارته فأصيب أفرادها، وأصيبت ابنته بفشل في التنفس.

وأشارت النائبة إلى أن المرضى لا يجدون رعاية طبية في المستشفيات ولا يجدون حتى مياه للشرب فضلا عن الدواء.

وألقت النائبة باللائمة على الأهالي لعدم مبالاتهم، وكذلك صغار الموظفين، ومن قالت إنهم قلة من الأطباء الذين يسيئون لسمعة النظام في مصر، رغم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة.

وفي نهاية التسجيل قالت النائبة إنها كرهت المقعد البرلماني الذي تجلس عليه، بسبب عجزها عن الوفاء بمتطلبات أبناء دائرتها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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