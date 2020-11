الجيش الأمريكي: روسيا أرسلت 14 طائرة إلى ليبيا لدعم حفتر

قال الجيش الأمريكي أمس الأربعاء إن أفرادا من الجيش الروسي نقلوا طائرات ميغ-29 وسوخوي-24 إلى قاعدة جوية ليبية ترافقها طائرات روسية مقاتلة، ما قد يكون له أثر كبير على الحرب في ليبيا.

وتدعم موسكو قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في صراعها مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وتخضع ليبيا لحظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة.

ونفى المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري وصول طائرات جديدة، واصفا ذلك بأنه شائعات إعلامية وأكاذيب.

كان المسماري قد قال الأسبوع الماضي إن قوات حفتر أعادت تأهيل أربع طائرات ليبية قديمة وأعلن عن بدء حملة جوية كبيرة جديدة.

وقال عضو بالبرلمان الروسي في وقت سابق يوم الأربعاء إن روسيا لم ترسل أي أفراد من الجيش إلى ليبيا وإن مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى بالبرلمان، لم يتلق أي طلب للموافقة على ذلك.

ويوم الثلاثاء، قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إن روسيا أرسلت طائرات مقاتلة إلى ليبيا عبر سوريا لدعم مرتزقة روس يقاتلون إلى جانب قوات حفتر.

وأضافت أن الطائرات أعيد طلاؤها في سوريا لإخفاء أنها تابعة لسلاح الجو الروسي.

وأضاف الجيش الأمريكي في سلسلة تغريدات على تويتر يوم الأربعاء أن الطائرات قادها أفراد من الجيش الروسي ورافقتها إلى ليبيا طائرات مقاتلة روسية، بينما يشير إلى مستوى أعلى من التدخل تمارسه موسكو.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." – Gen. Townsend

— US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020